Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró que es posible que se lleve a cabo el adelanto de elecciones que planteó Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación, pero señaló que los plazos están muy ajustados y que todo debe estar detallado en la propuesta del Ejecutivo.

"Sí se puede hacer (el adelanto de elecciones) pero estamos con los tiempos muy ajustados y por eso, en la propuesta, tienen que estar incorporados todos los detalles, porque el diablo está en los detalles", señaló Tuesta en una entrevista a RPP.

Fernando Tuesta consideró que son necesarias al menos tres cosas para llevar a cabo las elecciones para tener un nuevo Gobierno y Congreso el 2020. Primero, un acuerdo que incluya al Congreso para que se acelere el proceso, segundo, una convocatoria a elecciones lo antes posible, y tres, que se incorporen todas las medidas y que estas estén bien detalladas.

"Esa es la única manera y se necesita al Congreso. (El adelanto de elecciones) está condicionado al Congreso. Se ha colocado un plazo fijo, el 28 de julio del 2020 [...] Se puede hacer pero tiene que haber voluntad política", manifestó el analista político.

Tuesta Soldevilla recordó que él presidió desde diciembre del 2000 la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que tuvo que supervisar el proceso para las elecciones en abril del 2001.

"Digamos que (el referéndum) sea en diciembre. Si se convoca a elecciones con estas excepciones, hay plazos internos. No solo está la parte organizativa, sino que tiene que ver con la inscripción de partidos, de alianzas, elecciones internas", estimó.

El analista político consideró, en ese sentido, que el presidente Martín Vizcarra debe, además de presentar el proyecto de adelanto de elecciones, aprobar las iniciativas de reforma política que ya fueron aprobadas por el Congreso.

"Es cierto que la reforma ha sido mutilada en muchos de sus puntos especiales, pero es cierto que se han aprobado, por su carácter legal, por lo menos cuatro que van a estar pronto en manos del presidente. La ley de inscripción y cancelación de partidos es fundamental y no tendría por qué no hacerlo. La de financiamiento ilegal también lo tendría que hacer. La tercera, paridad y alternancia y democracia interna, es un problema. El cuerpo está bien, pero el problema son las disposiciones transitorias que hablan del 2021. Como no hay 2021, el cuerpo y la ley quedan habilitados para ser aplicados [...] pero con elecciones internas, el calendario revienta", manifestó Fernando Tuesta.