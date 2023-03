El exjefe de Migraciones, Jorge Fernández Campos dijo que “no recuerda” encuentro o visitas que se hayan realizado en la institución con Jorge Hernández, “El Español”.

Brindó dicha declración, luego que El Comercio revelara que Hernández acudió en dos oportunidades

a Migraciones y obtuvo un documento migratorio temporal tras la nombrada reunión.

“Lo que ha revelado El Comercio es que el señor Jorge Hernández acudió dos veces a Migraciones, no que se haya reunido con el superintendente. Cuando el periodista de EC (Óscar Libón) me preguntó le dije que no recuerdo las reuniones ni esas visitas (...) Ese despacho está compuesto por el superintendente, por asesores del superintendente”, indicó Jorge Fernández a RPP.

Un detalle que resaltó Jorge Fernández Campos es que cuando se produce el golpe de Estado de Pedro Castillo, él renunció de manera inmediata por sus “convicciones democráticas”.

La primera reunión, según el referido medio, se habría realizado el 19 de setiembre del 2022 y eses mismo día se habría aprobado la emisión del carné de permiso temporal de permanencia de Hernández, que fue denegada en mayo de ese año por tener antecedentes policiales en España por delitos cometidos entre el 2009 y el 2014, según información de la Interpol.

“Incluso, todos los ministros que han trabajado en la época en que era superintendente saben bien que no he aceptado ningún tipo de presión. Incluso con alguno de ellos he terminado peleado. Cuando un funcionario (…) pedía algún favor, a todos los he mandado bien lejos”, anotó.

Sobre el documento migratorio para ‘El Español’, Fernández Campos aseguró que su despacho no se encargaba de ese tipo de trámites.

“Lo que él está afirmando es que el día de la visita se le dio el trámite (…) Esa visita no está acreditada que haya sido al despacho del superintendente (...) El despacho del superintendente no se hace cargo de los trámites (…) Lo que aquí es muy claro es que había un trámite (...) en mayo y que continuó hasta agosto y posterior”, expresó.

🚨 #MigracionesPerú viene brindando toda la información a las autoridades correspondientes respecto a la entrega del carnet de permiso temporal de permanencia al ciudadano español Jorge Ernesto Hernández Fernández, ocurrida en 2022, durante el gobierno pasado. pic.twitter.com/kSHfpbzFum — Migraciones Perú (@MigracionesPe) March 26, 2023

