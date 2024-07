La investigación fiscal contra el esposo de la congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Víctor Morales Chocano, por presuntos cobros de coimas a alcaldes cuenta con un testigo clave, el exfuncionario Julio Lorenzo Obregón, quien dijo haber presenciado la entrega de un pago ilícito por S/ 136 mil, según reveló “Panorama” .

Según Lorenzo, el esposo de la congresista recibió ese monto por parte del entonces alcalde de la municipalidad distrital de Molinos (Jauja, Junín), Kevin Sumarán, entre noviembre y diciembre del 2021. Esto a cambio de que la legisladora gestione presupuesto para obras en ese distrito.

“Fue en noviembre, diciembre [...] en sobre. [...] Ellos habían quedado en 136 mil [soles]. [...] Yo he estado ahí”, dijo a “Panorama”.

El testimonio de Lorenzo coincide con el de un colaborador eficaz. De acuerdo con el dominical, el colaborador narró a la fiscalía cómo en el 2021, ni bien se inició el gobierno de Pedro Castillo, Morales buscó una reunión con el entonces alcalde Sumarán para ofrecerle ayudarlo con el presupuesto de obras públicas a cambio de una coima de S/ 272 mil, presuntamente entregada en dos partes de S/ 136 mil cada una.

El colaborador eficaz detalló que la primera parte de la presunta coima se entregó en una imprenta que pertenece a la congresista Medina; y la segunda, en otro local.

Según “Panorama”, en junio del 2022 se realizó una transferencia a favor del distrito de Molinos, para la construcción de pistas y veredas por más de S/ 7 millones, que estaría vinculado con el caso en mención.

¿Qué dice la congresista Elizabeth Medina?

La congresista Elizabeth Medina rechazó el testimonio de Lorenzo en diálogo con “Panorama”.

“Si él quiere ahora involucrar a mi familiar, me quiere involucrar, yo le puedo denunciar. Le puedo denunciar y querellar. Él no puedo decir que yo estoy involucrada en actos de corrupción. (...) No lo voy a permitir, que se sigan las investigaciones y que se sepa la verdad”, señaló.

La congresista añadió que el caso “está en proceso, y en todo hecho que está en proceso de investigación hay una cierta duda”.