El ministro de Cultura, Alejandro Salas, espera que no existan estrategias desde el Poder Legislativo para inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y dejar solo al mandatario Pedro Castillo para ser vacado en cualquier momento.

“Esperemos que no existan estrategias para dejarnos sin vicepresidenta y dejar al presidente Castillo solo, que no existan más estrategias para ver en qué momento se lo vaca. Creo que eso no le hace bien al país y es importante que Arequipa lo sepa”, manifestó.

Durante su intervención en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa, Salas indicó que el objetivo del Gobierno es enfrentar los principales problemas del país, como la pobreza, anemia y corrupción.

“El presidente lo ha manifestado muy claramente: los enemigos que yo tengo son la pobreza, la anemia, los problemas de salud que tiene nuestro país, hay que enfrentar también la corrupción, diversos problemas que tenemos y la única es unirnos y trabajar unidos como peruanos”, expresó.

Salas también enfatizó que la gestión de Castillo Terrones no ha presentado ninguna cuestión de confianza, a pesar de tener las herramientas constitucionales disponibles, porque la voluntad del jefe de Estado es trabajar de manera democrática y en diálogo.

“No hemos presentado una sola solicitud de pedido de confianza, ningún acto como Gobierno para agredir al Congreso. No lo hemos hecho, tenemos las herramientas constitucionales, pero no se ha hecho porque la voluntad del presidente Castillo es trabajar de manera democrática para el pueblo, para los ciudadanos, para quienes más lo necesitan. Queremos avanzar justamente en eso, en democracia, en diálogo”, subrayó.

Finalmente, el ministro indicó que la población del país debe tener “esperanza”, pues se trabaja con diversas autoridades para mejorar los servicios en beneficio de la población más necesitada.

“El presidente heredó una pandemia, una crisis alimentaria que se viene y diversos problemas, por lo que debemos estar unidos. La única forma de sacar al país de esto es fortalecer a nuestras instituciones del Estado de manera conjunta”, sentenció.