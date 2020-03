Vizcarra cae cinco puntos y 56% pide la salida de Zeballos

En solo un mes, la popularidad del presidente Martín Vizcarra cayó cinco puntos. Pasó de 63% a 58%. En ese mismo periodo, su desaprobación aumentó al elevarse de 31% a 36%, el segundo porcentaje más alto desde octubre.

El último sondeo de Pulso Perú revela que la aprobación del jefe de Estado descendió en todas las regiones, con excepción del centro, donde subió de 62% a 68%.

La mayor caída fue en el norte, donde pasó de 69% de a 58%, mientras que en el sur retrocedió de 57% a 50%.

En el caso de los estratos sociales, la situación es similar. El respaldo al mandatario cayó en todos los segmentos, pero sobre todo en el A/B, donde pasó de 73% en febrero a 64% en marzo. Aun así, es en este sector donde está su mayor apoyo. El más bajo se registra en el D, donde pasó de 61.6% a 54%.

El caso Zeballos

El descenso en la aprobación de Vizcarra también se replicó en su Gabinete. El mayor impactó fue en la titular de Economía, María Antonieta Alva, y en su colega del Interior, Carlos Morán (ver nota vinculada).

En el caso del primer ministro, Vicente Zeballos, su respaldo se mantuvo en 34%. Su mayor apoyo está en el segmento A/B, con 43.7%.

Donde sí hubo una variación fue en su desaprobación, pues esta se elevó de 42% a 49% en los últimos 30 días.

Fue en los segmentos socioeconómicos C y D donde creció más el rechazo a la labor del jefe del Gabinete. En el primero, se elevó de 45.9% a 52.3%, y en el segundo de 40.3% a 45% en marzo.

En el caso de las regiones, la desaprobación de Zeballos se elevó en todas, con excepción del centro y el oriente, donde cayó de 44.5% a 42%, y de 39.3% a 24.5%, respectivamente.

Distinto es el panorama en el sur, donde el rechazo a su labor pasó de 37.9% a 49.7%, así como en Lima, donde se elevó de 41% a 53.2%.

¿Que se vaya?

El Gabinete sigue bajo la lupa, pues a la caída de la aprobación de un sector de sus integrantes, están las denuncias contra los titulares de Transportes y Producción.

Precisamente, ayer el jefe del Gabinete salió a respaldarlos e incluso dijo que todos los ministros gozan de la confianza del presidente (ver página 27).

Sin embargo, la ciudadanía parece ir en otra dirección, pues un 56% pide a Zeballos dejar el Gabinete.

Este porcentaje se eleva a 60.4% en el sector C y a 58.8% en el D. Precisamente, es en estos dos segmentos donde se registra el mayor rechazo a la labor del primer ministro.

En el caso de las regiones, es en el sur donde hay un mayor respaldo a su salida del Ejecutivo. En dicha zona, un 62.7% considera que debe dar un paso al costado, le sigue el norte, con 61%.

Sobre los recientes cambios en el Gabinete, el 62% sostiene que las constantes modificaciones en el equipo ministerial perjudican al país.

Esta percepción es mayor en el segmento C, con 65.5%, así como en el E, con 64.7%.

En el caso de las regiones, los más críticos con los sucesivos cambios son el sur, con 69.8%, y Lima, con 62.5%.









Desaprobación a ministra de Economía pasa de 32.4% a 44.8% en segmento A/B

En los últimos dos meses, la desaprobación a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, se elevó de 40% a 50%, según el último sondeo de Pulso Perú.

Los que están a favor del desempeño de la titular del despacho de jirón Junín pasaron de 41% a 33% en el mismo periodo. Los más críticos frente a la labor de Alva están el segmento E. Allí el rechazo se elevó de 47.7% a 52%.

Sin embargo, es en el sector A/B donde más se incrementó la desaprobación, al pasar de 32.4% a 44.8%. Un escenario similar se replica en las regiones del país.

La zona más crítica es el sur, donde la desaprobación alcanza al 57.5%, así como en el norte, donde se elevó de 38.9% a 53.3%.

En el oriente, sin embargo, el rechazo descendió de 41.9% en febrero a 36.4% en marzo.

La situación del ministro del Interior, Carlos Morán, también es complicada frente a la ciudadanía.

Su desaprobación pasó de 40% el mes pasado a 51%.

El mayor rechazo a la labor de Morán está en el centro del país, donde lo desaprueba el 54% de ciudadanos, seguido del 52.7% en Lima.

En el caso de los estratos sociales, los más críticos son el E, con 53.5%, y el A/B, con 53.1%.





El efecto poselecciones se empieza a diluir

Urpi Torrado, CEO Datum Internacional

No sorprende la caída de 5 puntos en la popularidad del presidente. Se diluye el efecto de la elección del nuevo Congreso y el anuncio de que Tía María no va. En cambio, se hace visible la falta de previsión ante fenómenos climáticos (lluvias y huaicos) y las falencias ante la inconclusa reconstrucción del norte. Si bien, a nivel nacional, la aprobación de Vizcarra disminuye de 63% a 58%, la bajada es mayor en el norte y en el sur (11 y 7 puntos, respectivamente). Asimismo, esta última encuesta de Datum evidencia la preocupación ciudadana por la reactivación de la economía. Ello no solo se refleja en la subida de 9 puntos en la desaprobación de la gestión de la ministra de Economía, sino también en las demás preguntas que se publicarán en los próximos días. Si bien es cierto que la reforma política es relevante para los peruanos, ocupa el cuarto lugar en importancia entre los temas que deben ser parte de la agenda del nuevo Congreso. Y aunque se trata de las expectativas hacia la gestión de otro poder del Estado, el Ejecutivo no puede estar ajeno a ello, pues a pesar de que la popularidad siga alta, los peruanos consideran insuficientes los cambios en el Gabinete y esperan resultados en otros campos ahora que hay un nuevo Congreso.