De acuerdo a la encuesta de Datum el 74% de ciudadanos considera que debe haber adelanto de elecciones, mientras que el 24% cree que Dina Boluarte debe mantenerse en el sillón de Pizarro hasta julio del 2026.

La demanda de nuevos comicios es más fuerte en el sur con 82%, seguido del centro y norte con 79%. El 75% de mujeres apoya dicha postura frente a un 73% de hombres, se observa en el sondeo.

El 77% del segmento E también apuesta por un adelanto de elecciones, seguido del 76% del segmento D. En el caso del A/B dicha postura la apoya el 57%.

No obstante, del sector de ciudadanos que apuesta por el adelanto de comicios, el 40% señala que no sabe por cual partido votaría.

Entre quienes decidieron señalar por quien votarían, el 7% dijo que lo haría por Fuerza Popular, mientras que el 6% por Acción Popular.

¿Será posible un adelanto de elecciones?

La politóloga Katherine Zegarra manifestó a gestión.pe que “la política peruana es muy cambiante” y sus actores no actúan normalmente de manera colegiada. “Mayormente son actores individuales que toman decisiones rápidas y ven a corto plazo”, anotó.

En esa línea, indicó que pareciera que en estos momentos tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo la intención es mantenerse el mayor tiempo posible en sus cargos.

“Los actores que hay en este momento en el parlamento no son críticos al gobierno de Dina Boluarte, no me parecería imposible creer que llegará a culminar su mandato el 2026, pero todo puede suceder en el país”, expresó la politóloga.

