El Consejo de Ministros aprobó este miércoles aumentar el sueldo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a 35,568 soles, generando polémica en distintos sectores. Para el economista Elmer Cuba, la medida no representa un costo político significativo debido al escaso respaldo ciudadano que tiene la mandataria.

“Si tuviera 60% de aprobación, no se atrevería porque lo perdería. Pero con 3%, no tienes ningún costo político. No tiene nada que perder” , señaló en Cuentas Claras, de Canal N. A su juicio, más allá de la controversia, el reajuste tiene sustento técnico, aunque considera que el momento elegido para aplicarlo fue inadecuado.

“El argumento es cuánto ganan los presidentes vecinos en América Latina, que gane la media o por encima del premier. Es tan sencillo como eso”, explica Cuba. Recuerda que, en el pasado, el expresidente Alejandro Toledo percibía un salario superior a los S/40 mil mensuales, monto que fue recortado por Alan García en 2006 “de manera demagógica”.

Desde entonces —señala— la remuneración del jefe de Estado quedó desfasada. “ El presidente de la República, al margen de la persona, encabeza el Ejecutivo. El premier, su brazo derecho, gana hoy día S/30 mil . Es natural que el jefe del premier gane más que eso”, sostiene.

Para Elmer Cuba, el aumento del sueldo presidencial es técnicamente válido, pero cuestiona el momento elegido para aplicarlo. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)

No obstante, el economista consideró que el incremento debió manejarse con mayor cuidado. “Hubiera sido más elegante que comience para el próximo presidente de la República, o en todo caso al ejercicio presupuestario del próximo año, 2026. No necesariamente ahora. Esa es la parte más discutible: el momento. Pero que debe ganar más, sin duda”, remarcó.

Cuba también advirtió que la rebaja salarial impuesta durante el segundo gobierno aprista tuvo consecuencias estructurales en el aparato estatal. “Muchos ministros que ya habían aceptado el puesto se enteraron que iban a ganar menos ese mismo día, sentados el 28 de julio en el Mensaje a la Nación”, recordó.

Pero el impacto mayor, agregó, fue invisible: “Todos los años hay chicos con elevada vocación de servicio público que quieren hacer carrera en el Estado, lo cual es legítimo. Pero veían que el sueldo máximo era de S/15 mil soles. Entonces no entraban”.

Para Cuba, la falta de incentivos adecuados en el sector público ha limitado el ingreso de nuevos cuadros técnicos. “No solo estaba el daño en la gente buena que se fue, sino en la que nunca entró. Por eso es que ahora es difícil el recambio, luego de 20 años”, concluyó.