Atención Perú. El próximo domingo 02 de octubre de 2022 se realizarán las elecciones regionales y municipales en todo el país, por ello, la ONPE ha habilitado un link para hacer el cambio de local de votación en cambio desees una sede más cerca a su domicilio.

En esta nota de GESTIÓN podrás encontrar todos los detalles y pasos que debes de seguir para hacer el cambio de votación ya que solo hay plazo hasta el 3 de junio.

Cómo elegir mi local de votación

Cabe mencionar que para elegir un local de votación hay hasta 3 opciones disponibles, por ello, aquí te contaremos cuáles son las maneras para que puedas hacer el cambio o selección de tu lugar de votación:

Vía versión web para PC o laptop: ingresa al link eligetulocal.onpe.gob.pe y antes de elegir tu local de votación deberás validar tu identidad respondiendo “preguntas personales” como el nombre de tu madre o el número de tu grupo de votación. Una vez validados estos datos el usuario tendrá acceso a un mapa de su lugar de residencia, en el cual deberá seleccionar los tres centros de votación de su preferencia, en orden de prioridad.

Vía versión web móvil: ingresa al link eligetulocal.onpe.gob.pe y antes de elegir tu local de votación deberás validar tu identidad respondiendo “preguntas personales” o por “reconocimiento facial” con la cámara de tu celular de media gama en adelante.

Vía Telegram: también se podrá hacer la elección del local de votación por un chatbot de Telegram: @etlvbot (https://t.me/etlvbot).

Cómo cambiar mi local de votación, paso a paso

Todos los peruano mayores de 18 años tienen la obligación de cambiar o editar su local de votación para las elecciones 2022, esto, siempre y cuando no haya cambiado de dirección en el DNI hasta después del 2 de octubre de 2021. En esta nota conoce todos los pasos que debes de seguir para cambiar tu local de votación:

El ciudadano debe ingresar a la plataforma Elige tu local de votación y hacer clic en Empezar. Luego debe colocar su número de DNI, el dígito de verificación del DNI y precisar el día, mes y año de nacimiento.

Se deben leer los Términos y condiciones de uso y aceptarlos para continuar. Inmediatamente, se debe optar por alguna alternativa de validación de la identidad. Si se eligen preguntas personales, estas se deben responder correctamente, antes de presionar el botón Continuar.

Luego se debe ingresar el correo electrónico y hacerlo por segunda vez para confirmar el dato. A continuación, se debe colocar el número de celular e informar si se tiene alguna discapacidad, lo que permitirá recibir una atención preferente en el local de votación. Después, seleccionar el botón Continuar.

El ciudadano recibirá un correo electrónico que se debe confirmar para verificar el registro. Presionar seguidamente el botón Confirmar dirección de correo, tras lo cual se deberá presionar el botón Elige tu local de votación. Entonces, presionando el botón, se empezará a elegir. Se recomienda al elector escoger los locales de votación preferidos dentro de su distrito y hacerlo en el orden de su preferencia. Presionar el botón Guardar y luego el Sí para continuar. Es necesario presionar el botón Sí para guardar los locales de votación elegidos. Hay que precisar que se puede modificar el orden de prioridad de los locales de votación e incluso cambiar alguno. Al finalizar, se recibirán por correo los locales de votación elegidos.

Es importante que cada persona haga la elección de su local de votación ya que facilitará la asignación de locales de votación cercanos a los domicilios de los votantes.

Qué pasa si no cambio mi local de votación

El plazo máximo para cambiar tu local de votación es el próximo 3 de junio, si no lo haces, la ONPE elegirá tu local de votación al azar. Por ello, en caso no puedas hacer el cambio debido a complicaciones, puedes llamar al Fono ONPE: 417-0630, donde se atiende de lunes a domingo de 8 a.m. a 9 p.m. a las personas que tengan dudas o preguntas sobre la plataforma.