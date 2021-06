El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a que se circunscriba al marco legal para resolver las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

En declaraciones a los periodistas, el también alcalde del distrito de La Molina pidió “transparencia” y “objetividad” al máximo organismo electoral en sus decisiones y fallos.

“Lo único que instamos al Jurado Nacional de Elecciones es que se circunscriba y se limite –como está haciendo ahora- dentro del marco normativo, la transparencia y la objetividad”, expresó.

De otro lado, Paz de la Barra pidió al próximo Gobierno que juramente el próximo 28 de julio que los alcaldes sean tomados en cuenta en las decisiones y no se le considere como “mendigos”.

“Este es el gran drama que viven no básicamente los alcaldes de Lima, sino los de provincia, los alcaldes de los distritos, provincias, centros poblados. Lamentablemente esos alcaldes no han sido parte de las decisiones y es allí donde tenemos que construir una democracia deliberativa. Ojalá esperemos que con el próximo Gobierno del Bicentenario los alcaldes no sean considerados como mendigos acá en Lima”, sentenció.

Cabe indicar que Álvaro Paz de la Barra presidió una reunión que sostuvieron diversos alcaldes con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en el distrito de Cieneguilla.