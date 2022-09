A nueve días de unas elecciones regionales y municipales que han despertado poca atención, la alcaldía de Lima Metropolitana parece quedar a merced de los dos hombres que empezaron la carrera como amplios favoritos. Hoy en empate técnico, se disputan el primer lugar el empresario ferroviario Rafael López Aliaga y el exministro del Interior Daniel Urresti.

Segundo simulacro de Datum para las elecciones municipales 2022. Ficha técnica al final de la nota.

El primero se mantiene con el 20% de los votos emitidos que anotó en el anterior simulacro de Datum, el cual Gestión publicó el 9 de setiembre, mientras que el segundo cae casi tres puntos, de 24.3% a 21.5%. Ello, en votos válidos, se traduce a una diferencia de menos de dos puntos, la mitad del margen de error del sondeo.

La caída de Urresti es clara en dos zonas de la capital: Lima Norte y Lima Sur, donde antes aparecía con 34% y 36% de las preferencias, respectivamente, y ahora con apenas 24.5% y 27.8%. Así, la candidatura de Podemos Perú pierde peso en espacios que antes eran sus bastiones electorales.

López Aliaga cae ligeramente en el norte y el sur, pero a cambio consolida su candidatura en la llamada Lima Moderna, que es como las encuestadoras denominan a la zona de mayor poder adquisitivo de la ciudad. Allí, el empresario ya llega a 46.8%. De hecho, la candidatura distrital de Renovación Popular para San Isidro (Nancy Vizurraga) aparece primera, según Datum.

Por detrás, aunque aún lejos, aparece Somos Perú, partido por el que postula George Forsyth. En el caso del exfutbolista ocurre el siguiente fenómeno: si bien en el simulacro su partido cae 3.4 puntos, a 11%; en la encuesta de intención de voto su candidatura crece 4.3 puntos, a 15.3%. Se trata de dos técnicas distintas.

Datum realiza el simulacro de votación con una réplica de cédula en la que no aparece la foto del candidato, solo el logo de su partido. En cambio, en la encuesta de intención de voto sí se incluyen los nombres de los postulantes. En el caso de Forsyth, los limeños que quieren votar por él no estarían identificándolo con el símbolo de Somos Perú.

El crecimiento de su marca personal, eso sí, se sustenta sobre los espacios que antes ocupaba Urresti. Según el desagregado, Forsyth hoy anota 7 puntos más en Lima Norte y 15 más en Lima Sur.

La foto de hoy, sin embargo, no es definitiva. Ya hemos visto antes trepadas de última hora, como la de Jorge Muñoz. Si bien el 56% de los limeños dice que ya decidió su voto, hay un 17% que lo definirá el mismo día de las elecciones. Y otro 19% que prevé hacerlo la próxima semana. Para estos últimos, primarán las propuestas y el debate que se avecina.

Urpi Torrado: Una foto que todavía puede variar

Torrado indica: “Esta es la última publicación de Datum antes de las elecciones y aunque la restricción de publicar solo lleve al aumento de fake news y encuestas falsas, no se podrá dar a conocer cómo seguirá la evolución de la intención de voto en los próximos días. De acuerdo con este último estudio, solo el 56% de los limeños ha decidido su voto, por lo que la foto que vemos hoy podría seguir cambiando. En este simulacro de votación, realizado con una réplica de la cédula, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga registran un empate estadístico. La suma de votos blancos y nulos no ha sufrido variación significativa, es decir, todavía hay un alto nivel de indecisos y más bien ha habido migración de algunos votos entre candidatos, acercando a los dos que encabezan las preferencias. Solo a nivel encuesta se registra un crecimiento en la votación a George Forsyth. Los resultados indican que la elección no está definida, que la fuerza de los candidatos distritales también incidirá y los encuestados señalan que en su decisión influenciarán las propuestas (39%) y el debate (26%)”.

Ficha técnica:

Objetivo del estudio: Conocer la intención voto para las elecciones municipales 2022

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos.

Ámbito: Lima Metropolitana

Tamaño de la población: 7′026,174 electores residentes en Lima Metropolitana

Tamaño de la muestra: 400 encuestas efectivas

Margen de error: +/- 4.9%

Nivel de confianza: 95%

Representatividad: 96%

Técnica: Simulación de voto (cédula) y encuesta en el hogar (cuestionario)

Tipo de muestreo: El diseño muestral utilizado es de tipo probabilístico y poliétapico con distribución proporcional en base al peso de la población electoral de cada distrito La selección de la muestra se realiza en las siguientes etapas: • Sorteo aleatorio de mapas (UPM), lo que nos define la zona de trabajo. • Selección de viviendas (USM), de manera sistemática. • Elección del entrevistado (UTM), aleatorio en la vivienda.

Puntos de muestreo: Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador.

Fecha de campo: 19 al 21 de setiembre de 2022

Publicación: 23 de setiembre de 2022

Página web, email: www.datum.com.pe, datum@datum.com.pe

Dirección: Jr. Contralmirante Montero 429. Oficina 7A. Magdalena del Mar. Lima-Perú