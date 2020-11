El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, presentó este viernes sus descargos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la denuncia en su contra por supuestamente haber infringido el “principio de neutralidad” que deben mantener las autoridades estatales durante la campaña electoral.

Como es de conocimiento público, el mandatario dijo en diálogo con Radio Santa Rosa, que hubo un pedido de representantes de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) para aplazar las elecciones.

“Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de Alianza para el Progreso. Pero en el mejor de los términos, muy amables. Y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora, cuando las cifras subían, subían y subían”, declaró en su momento el presidente, sin mencionar los nombres de las personas involucradas.

El pasado 21 de octubre, el personero legal de Acción Popular, Fernando Arias Stella-Castillo, junto a Edmundo Del Águila, presentaron una denuncia ante el JNE señalando que lo expresado por el Jefe de Estado infringe neutralidad en temporada electoral.

En tanto, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE hizo un informe, al que añadió la denuncia presentada por AP contra Martín Vizcarra, debido a sus declaraciones. El informe concluyó que el presidente habría vulnerado la neutralidad en periodo electoral al haberse realizado una falta a la legislación laboral.

Ante estos cuestionamientos, el presidente presentó sus descargos y señaló que la declaración emitida en ese medio de comunicación fue sin una valoración de por medio. “En cuanto a la afirmación que se hizo en el medio de comunicación, se debe destacar dos cosas: la primera, que di respuesta a la pregunta que se me hizo según mi versión de los hechos ocurridos sin una valoración de por medio”, explicó en el documento.

Del mismo modo, detalla que cuando respondió no mencionó el nombre de las personas, solo el de las organizaciones políticas.

“A saber se hizo un análisis de distintas perspectivas en vista que el país afronta una pandemia”, añadió. (...) “Por lo tanto, las declaraciones no estaban direccionadas a dañar la imagen de alguno de los partidos que hizo mención, sino responder de manera objetiva una pregunta más aún si los hechos en materia de la entrevista ocurrieron antes de la convocatoria de elecciones del 2021”, comentó.

Finalmente, el descargo indica que, al hacer referencia a un partido político por medio de su personero legal, no provoca una connotación negativa al mismo. “Tampoco me he expresado negativamente acerca de la ideología u ofendido la reputación de dicha agrupación, simplemente he sostenido que, en determinado momento, algunos sectores manifestaron una inquietud en relación a un tema en especial”, concluyó.