El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió revocar la decisión en primera instancia que había excluido la candidatura de José Luna Gálvez en la lista para el Congreso por Lima Metropolitana de Podemos Perú, con lo que se permitirá que siga en la contienda electoral.

La resolución publicada en la página web del JNE la noche del viernes 19 de febrero señala que, por tres votos a favor y un voto en minoría, se consideró que el excongresista debe seguir siendo candidato al Parlamento y que se debía revocar el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 que lo excluyó de las elecciones.

“Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por José Mercedes Amaya, personero legal titular de la organización política Podemos Perú; en consecuencia, revocar la Resolución N° 00522-2021-JEE-LIC2/JNE, del 7 de febrero de 2021, que excluyó a José León Luna Gálvez”, señala la principal conclusión de la resolución 254-2021-JNE.

José Luna Gálvez seguirá siendo candidato al Congreso por Podemos Perú.

El documento considera que el motivo principal por el cual se decidió excluirlo en un primer momento por no haber consignado que era propietario de acciones de las empresas Universidad Privada Telesup y en la Escuela Internacional de Posgrado, así como por ser titular de las empresas Instituto Superior Tecnológico Privado Intur Perú y Podemos Perú.

Sin embargo, el JNE valoró que Luna Gálvez no estaba obligado de consignar esta información en su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas porque estas empresas no han reportado utilidades durante el ejercicio anual del 2019. Asimismo, porque la empresa Podemos Perú se encuentra con “baja de oficio” desde el 30 de noviembre del 2019, por lo que no habría generado actividades económicas pasibles de obligaciones tributarias.

“En consecuencia, el candidato, según la información pública obrante de la Sunat y los medios probatorios ofrecidos, no habría omitido consignar información obligatoria al registrar su declaración jurada de hoja de vida, en el marco del proceso de inscripción de su candidatura”, concluye el documento.

Los magistrados del JNE que se pronunciaron a favor de José Luna Gálvez fueron Salas Arenas, Sanjinez Salazar y Rodríguez Vélez. El único que se pronunció en contra fue Luis Arce Córdova, quien señaló que se debía haber consignado estas empresas en sus declaraciones juradas por los principios de diligencia, transparencia y buena fe.

Cabe recordar que José Luna Gálvez en este momento se encuentra cumpliendo una orden de detención domiciliaria, como parte de las investigaciones que se están realizando por el caso que se conoció como “Los gángsters de la política” en el que se le implica en un presunto pago de coimas para favorecer la elección de Adolfo Castillo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).