El excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, reveló este domingo que ha decidido votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, que se realizará el próximo 6 de junio, luego de que el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo. “desistió” de moderar sus propuestas en el debate presidencial realizado en Chota el pasado sábado .

En diálogo con ‘Sin Medias Tintas’, el economista consideró que la propuesta de la lideresa de Fuerza Popular “es la única manera que le vamos a ganar al largo plazo y al corto plazo al marxismo leninismo”.

“Personalmente, yo voy a votar por Keiko por lo que he visto durante el debate, por las reticencias que había comenzado en el camino Pedro y que después ya desistió [de moderar propuestas], pero con mis reservas. Voy a ejercer mis reservas y mi derecho a presionar”, sostuvo.

“Si es que va a tomar tiempo o no a Fuerza Popular a integrar todo lo que ellos ya probaron desde 1990, pero no hicieron, que es cómo incluir al sector popular, llámese informal o lo que tú quieras, a la economía porque es la única manera que le vamos a ganar al largo plazo y al corto plazo al marxismo leninismo representado por el partido Perú Libre, no por el señor [Pedro] Castillo, sino por [Vladimir] Cerrón”, señaló.

De Soto indicó que en los próximos días viajará a Estados Unidos y se presentará en el Congreso de dicho país para alertar sobre “lo que está pasando en el Perú”. Explicó que en esa presentación lo acompañarán los generales en retiro Marco Miyashiro y José Williams Zapata.

“Sí [le doy mi voto a Keiko], pero también voy a hacer otra cosa, acabo de acordar con las personas de mi plancha de gobernabilidad, incluyendo a los generales Miyashiro y Williams Zapata, de ir a Washington, para una conferencia para conversar con la Casa Blanca, con el Congreso de los Estados Unidos, y alertarlos a lo que está pasando en el Perú”, manifestó.

