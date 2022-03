La última encuesta de Datum Internacional reveló que el 72% de peruanos está descontento con el cuarto Gabinete Ministerial conformado por el presidente Pedro Castillo en siete meses desde que asumió las riendas del país.

Según el estudio, el 46% de encuestados consideró que el Gabinete es más de lo mismo, pues no tiene personas preparadas para el cargo.

Además, el 26% de consultados señaló que el actual Poder Ejecutivo es peor que los anteriores (ver gráficos).

Hay que resaltar que el mayor rechazo al Gabinete liderado por Aníbal Torrres viene de tres regiones principalmente: Lima, con 53%, Oriente, con 52%, y el Centro, con 44%.

Voto de confianza

Datum también preguntó a los peruanos si el Congreso debe o no otorgar el voto de confianza al Gabinete el próximo 8 de marzo, día en el que el primer ministro, Aníbal Torres, expondrá las principales política del Gobierno.

El 49% respondió que los parlamentarios no deben dar el voto de investidura. Las regiones que tienen este pensamiento son de Lima, con 59%, y el norte, con el 49%. En la otra orilla, está el 34% de compatriotas que desean que el Parlamento sí debe dar el voto de confianza al Gabinete Torres. Para este fin, se requieren al menos 66 votos.

El mayor apoyo a los ministros viene de Lima, con 20%, y el sur y oriente, con 18% respectivamente cada uno.

Popularidad de Castillo

El estudio también reveló que la popularidad del presidente Pedro Castillo continúa cayendo.

A marzo, el 67% desaprueba su labor como jefe de Estado. Una subida de tres punto porcentuales a comparación de febrero.

El mayor rechazo al mandatario se genera en Lima, con un 80%. Es un alza de cuatro puntos porcentuales a comparación de febrero.

A pesar de que en las elecciones del año pasado, los sectores D y E fueron de gran respaldo a Castillo, hoy el 65% no lo aprueba.

Renuncia o vacancia

El 38% de peruanos afirmó que el presidente Castillo debería terminar su mandato, ante las denuncias en su contra, pero otro 38% cree que sí debería renunciar.

Respecto a la vacancia presidencial, cuya moción sería presentada hoy en el Congreso, el 17% consideró que Castillo tendría que ser destituido.

Datum además preguntó por qué el jefe de Estado evita hablar con la prensa. Un 32% percibe que no lo hace porque no quiere responder sobre presuntos casos de corrupción de su gobierno.

No obstante, el 24% manifestó que Castillo no declara debido a que los medios de comunicación lo atacan o malinterpretan. En tanto, el 26% cree que da entrevistas porque no sabe desenvolverse bien y teme pasar vergüenza.