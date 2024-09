El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, cuestionó el reciente crédito otorgado a Petroperú, formalizado a través del Decreto de Urgencia 013-2024. Con este decreto, el Ejecutivo asigna un apoyo financiero de 750 millones de dólares para que la empresa estatal pueda “superar la coyuntura económica”.

Señaló que con esta nueva medida se acumulan aproximadamente 8,000 millones de dólares en apoyo financiero a Petroperú. Destacó que ese monto podría haber sido utilizado para atender otras emergencias.

“Yo lo que creo es que en el Perú en general necesitamos tomar decisiones en torno a Petroperú, porque ya si hacemos sumas de los salvatajes entre comillas que le ha otorgado el estado de hace varios años, estamos hablando de cerca de 8 mil millones de dólares”, indicó.

En esa línea, afirmó que esta suma podría haberse invertido en recursos para enfrentar la emergencia por incendios forestales que afecta a diversas regiones del país.

Aumentan las pérdidas en Petroperú. Foto: GEC.

“Esos recursos se podrían haber destinado a educación, salud, irrigaciones, proyectos productivos que tanto necesitan y en este momento, por ejemplo, para atender los incendios forestales, problemas de sequía, de estrés hídrico en la Amazonía. Tenemos serios problemas y no hay aviones, no hay helicópteros, no hay capacidad operativa”, agregó.

