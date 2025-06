El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, apoyó las restricciones que tienen los servidores y funcionarios de su institución para declarar ante los medios de comunicación.

Esto, luego que se conociera que el último martes la Oficialía Mayor del Parlamento envió un recordatorio interno a sus trabajadores en el que les advirtió que está prohibido realizar declaraciones públicas sobre los asuntos legislativos o vinculados a los congresistas sin contar con una autorización expresa.

A través de un comunicado, el también legislador de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que su institución “aplica la ley, no coacciona”.

“El Congreso no teme control ni fiscalización. Rechaza el figuretismo y las declaraciones irresponsables. Hasta hoy no se ha pedido perdón por enlodarlo, al afirmar que en el Parlamento se canjeaba sexo por votos, declaración infame difundida por la prensa internacional y que afectó la imagen del país”, aseveró.

Recordó los diversos artículos de normas, reglamentos y decretos en los que se habla de las prohibiciones que tienen los servidores de las instituciones públicas para declarar, entre ellas, el propio Parlamento. El reglamento interno de dicha institución, en su artículo 89, prohíbe que trabajadores y funcionarios públicos brinden declaraciones sobre asuntos relacionados al Congreso.

“El Congreso no esconde nada, es la institución más transparente del país. Publica todo: gastos, compras, contratos, personal, viajes, rendición de cuentas etc. sin límites ni restricción alguna”, aseguró.

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PARLAMENTO SE OPONE A MEDIDA

En respuesta, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Marie Silva, cuestionó el memorándum enviado por el Oficial Mayor, Giovanni Forno.

“Rechazamos lo dispuesto por el Oficial Mayor del Congreso dado que recorta nuestros derechos como trabajadores”, dijo a RPP.

La funcionaria precisó que, para su sindicato, dicha medida no los afectará porque ellos nacieron justamente para prevalecer sus derechos; no obstante, recalcó que este memorándum debería quedar sin efecto.

“Como sindicato no nos afecta, pero eso no significa que al trabajador, en sí, no le vaya a afectar”, añadió.