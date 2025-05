El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, lanzó una dura crítica contra el sistema judicial, al denunciar la lentitud en los procesos y el uso desproporcionado de la prisión preventiva.

Durante una reciente intervención pública, Arana expuso la preocupante realidad de miles de personas encarceladas sin haber recibido una sentencia, señalando que la medida cautelar se ha convertido, en muchos casos, en una “condena anticipada”.

“Treinta y cinco meses después, recién se allanan domicilios o se citan testigos”, declaró.

Según cifras proporcionadas por el propio premier, de los 100 mil reclusos en el país, 40 mil no tienen sentencia. Esto significa que el 40% de los internos son presos cautelares: ciudadanos que aún no han sido juzgados, pero permanecen privados de su libertad.

“Estas no son personas condenadas, son personas esperando una decisión. El sistema no distingue entre culpables y no culpables”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó el enfoque del Código Penal vigente, al que acusó de tratar a todos como criminales desde el inicio del proceso.

“Nos lleva directamente a la cárcel, sin diferenciar los casos”, indicó.

El jefe del Gabinete Ministerial propuso una reforma del sistema judicial que permita aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, especialmente en delitos menores o sin riesgo procesal.

Su llamado busca abrir un debate nacional sobre el uso de esta herramienta y el acceso a una justicia más equitativa.

Convocatoria al sector privado en la lucha contra el crimen

Durante la presentación de 36 proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos, Arana también exhortó al sector privado a involucrarse activamente en la seguridad ciudadana. Según señaló, la lucha contra el crimen organizado no puede recaer únicamente en el Estado.

El premier propuso que las empresas inviertan en infraestructura y tecnología orientada a la prevención del delito, destacando que la seguridad también puede fortalecerse mediante alianzas estratégicas público-privadas.

“La inversión en prevención del delito es tan importante como la inversión en obras”, sostuvo.