La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que se requiere de la unidad para fortalecer la seguridad ciudadana del país, y que esta es una tarea de todos, no solo de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, la mandataria defendió la labor del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien este viernes enfrentará mociones de censura en su contra.

“La unidad nos ha permitido recuperar la economía y avanzar hacia su consolidación. Unidad que requerimos también para fortalecer la seguridad ciudadana, que es una tarea no solo de la Policía, sino de todos. Llamo a la ciudadanía y sobre todo a la prensa, a reconocer los esfuerzos denodados que nuestra PNP hace a diario, eso no se ve en la TV” , dijo la mandataria en una actividad oficial.

En ese sentido, se sumó a los cuestionamientos que hizo más temprano el ministro Santiváñez, cuando denunció ante el Pleno del Congreso que el 92% de los detenidos por la PNP en lo que va del año, ha sido puesto en libertad por la Fiscalía.

“Nuestra Policía está desplegando todos sus esfuerzos con apoyo de las FF.AA., pero no puede pasar que luego de capturar a los delincuentes, estos sean deliberados casi inmediatamente con total facilidad por los fiscales del Ministerio Público. Eso tiene que parar. Delincuente detenido en flagrancia no tiene otro lugar que la cárcel, no más en las calles” , remarcó.

“Espero que el Congreso reflexione, evalúe los pedidos de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que ha puesto su alma, su corazón en esta lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero ese esfuerzo tiene que ir con las demás instituciones del sistema de justicia”, añadió.

En esa misma línea, la jefa de Estado afirmó que confía que este viernes, el Parlamento actuará “con prudencia” y “no con cálculo político”.

“No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver caer, no solo a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro Gobierno. Esas fuerzas que quieren caos y el desgobierno para recuperar el poder que han perdido”, indicó.

La presidenta culminó su discurso cuestionando la marcha nacional convocada para este viernes 21, en protesta por la ola de criminalidad que azota el país.

“Mañana (viernes), que también están anunciando otra marcha por este sector que ha perdido el poder, a quienes se les denominan los ‘caviares’. Hermanas y hermanos, si mañana salen a marchar en un estado de derecho y democracia, está bien. Pero no cometan actos vandálicos, porque eso es un crimen”, sentenció.