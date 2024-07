La presidenta Dina Boluarte realizó una conferencia de prensa el último lunes, después de más de 90 días de ausencia. Sin embargo, no quiso comentar sobre la cantidad precisa de joyas que recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Como se recuerda, ambas autoridades están bajo investigación en el Caso Rolex.

Durante la conferencia de prensa para informar sobre su reciente viaje a China, la presidenta se limitó a mencionar que la información relacionada está en manos del Ministerio Público y que es necesario esperar el curso de la investigación.

La mandataria indicó que asistió a las citaciones y ha cooperado con las indagaciones, aunque su defensa ha presentado recursos para archivar el caso Rolex.

LEA TAMBIÉN: César Acuña desmiente que Wilfredo Oscorima haya retornado a APP

Durante la conferencia, la jefa de Estado aprovechó el momento para enviarle un saludo a su “waiki”.

“Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho con aproximadamente 23 alcaldes en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá mi saludo a mi amigo, mi waiki, el gobernador de Ayacucho ”, expresó Dina Boluarte.

Dina Boluarte evita responder sobre la cantidad de joyas que le entregó su “wayki” Wilfredo Oscorima. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)

“Respecto a la pregunta sobre las joyas, los aretes, todo eso está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia o crímenes que salen en los noticieros de alguna prensa”, agregó.

“Así como usted me dice por favor, respóndamelas las tres (preguntas), yo le voy a decir, por favor, está en la Fiscalía. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, enfatizó Boluarte.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.