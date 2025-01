La presidenta Dina Boluarte aseguró que ha respondido a todas las preguntas formuladas por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien la investiga por presunta omisión de funciones al realizarse una intervención quirúrgica el 28 de junio de 2024.

En ese marco, la mandataria expresó que siempre ha concurrido a las citaciones fiscales y esta vez “no fue la excepción”.

“Primero, quiero dar las disculpas del caso a mis hermanas alcaldesas que no estuve temprano con ustedes, porque como ciudadana que cumple su labor, estuve en la Fiscalía de la Nación, como siempre estuve cada vez que se me ha notificado. Hoy no ha sido excepcional, estuve desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, respondiendo cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. Estaba cumpliendo un deber más como ciudadana y como presidente de la República al llamado de la Fiscalía de la Nación”, señaló.

En otro momento sostuvo: “A nosotros nos podrán armar mil carpetas, sueltan la noticia, lo viralizan y lo repiten, y al cansancio o porque lo hacen muy rápido abren las carpetas fiscales. Nosotros vamos a ir a responder con la paz y la tranquilidad en el alma, porque no tenemos rabo de paja y nada que esconder. No tenemos ninguna carpeta por corrupción. No soy mentirosa, ni ladrona”, agregó.

La jefa de Estado participó del Muni Ejecutivo Alcaldesas 2024, un espacio de articulación que que busca promover, desarrollar y fortalecer la acción conjunta y coordinada de los gobiernos municipales y el Gobierno Nacional.

Al lado de la presidenta Dina Boluarte estuvo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; en una cita a la que también acudieron los titulares de otros ministerios como Morgan Quero (Salud) y Ángel Manero (Midagri).

Durante su intervención la mandataria expresó que su deseo es empezar el año de la mano de las mujeres alcaldesas que “sufren acoso político” en sus distritos y provincias.

“Queridas alcaldesas, quisimos iniciar este año 2025 con ustedes de la mano. Con las alcaldesas mujeres, con quienes según lo que me informan también sufren el acoso político en sus distritos, en sus provincias. Desde acá, a nuestras hermanas y hermanos, (le decimos) a los políticos, que por mezquindad política e intereses de otra índole, que estamos unidas y no vamos a agachar la cabeza a ningún acoso político”, expresó.

Finalmente, en cuanto a la infraestructura de las escuelas, que fue uno de los temas a tratar en esta reunión, la jefa de Estado cuestionó a los anteriores mandatarios por un escaso avance en la ejecución de obras.

“No podemos tapar el sol con un dedo, y esto no es culpa de esta presidenta. Otros presidentes que en cinco años consecutivos, cuando los caviares han dicho vacancia y que renuncie, han entregado 50 colegios. Nosotros en dos años, y en los tres años y medio que vamos a gobernar queremos llegar a más de 100 colegios”, puntualizó.