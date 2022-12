La presidenta de la República, Dina Boluarte, inició este jueves, 8 de diciembre, una ronda de diálogo con diversas bancadas parlamentarias en Palacio de Gobierno, tras haber asumir el cargo el último miércoles.

Durante el día, la mandataria ya ha recibido a los bloques parlamentarios de Avanza País, Cambio Democrático y Somos Perú. En este jueves, aún tiene pendiente reunirse con Fuerza Popular y Perú Bicentenario. En los días posteriores dialogará con el resto de bancadas.

La vocera de Avanza País, Adriana Tudela, dijo que Boluarte les han informado que su primer gabinete ministerial estará conformado por personas con experiencia y perfiles técnicos.

“Está en proceso de conformar su gabinete, no nos ha dado mayor detalle, simplemente nos ha dicho que quiere que sea un gabinete con paridad y que las personas que lo conformen sean personas con experiencia y perfiles técnicos. En ese sentido, hemos hecho la exhortación de que el gabinete sea conformado por personas con perfiles necesarios para ello”, sostuvo a la prensa.

Juramentación de Dina Boluarte

El último miércoles, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo luego de un golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación, ella hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa de Estado.