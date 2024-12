Dina Boluarte, presidenta del Perú, sigue pasando por diversos cuestionamientos tras la ausencia que tuvo al realizarse posibles cirugías plásticas. El informe periodístico de Cuarto Poder, revelaría que se habrían adulterado sus firmas para avalar decretos o actas del Consejo de Ministros.

Las firmas correspondientes a los días bajo investigación parecen haber sido falsificadas, ya que el trazo genera sospechas. Entre ellas destacan las actas del 5 y 8 de julio del 2023. Además, se cuestionan las firmas de un decreto del 5 de julio, fecha en la que la presidenta estaba en proceso de recuperación, y otra del 10 de julio, cuando ya había retornado a Palacio de Gobierno.

“Allí, muy rápidamente, tendría que hacerse una pericia para poder salir de toda duda. A veces uno firma distinto, pero siempre hay una línea de conducción en la grafía, esto es una los temas más importantes que tendrán dilucidarse”, Delia Muñoz, exministra de Justicia.

“Hay una Intervención quirúrgica, la señora (Dina Boluarte) no comunica, no dice nada. Entonces, primera pregunta, ¿estamos en una situación de infracción constitucional?, pareciera ser que sí, porque lo mínimo que debió ejecutar era comunicar al Congreso y no lo ha hecho. Aquí estamos en que una situación de una atención médica como es una intervención quirúrgica, todos sabemos que estamos en una situación de discapacidad temporal”, agregó.

Presunta falsificación de firmas. Foto: Cuarto Poder.

Por un lado, se argumenta que la intervención quirúrgica no afectó la capacidad de la presidenta para ejercer su cargo, por lo que no fue necesario notificar al Congreso de la República. Por otro lado, se señala que la omisión establece un precedente peligroso para la rendición de cuentas y la institucionalidad.

Boletas que se registraron postoperación

Cuarto Poder tuvo acceso exclusivo a un documento que detalla los gastos de la caja chica del despacho presidencial durante julio de 2023. En los días posteriores a la operación de la presidenta, se registraron compras bajo el concepto: “Compra de artículos de aseo personal de la señora presidenta de la República”.

Estas compras se desglosan en tres transacciones específicas:

La primera se realizó el 6 de julio a las 11:35 a.m., cuando se adquirieron, con fondos del Estado, 4 paquetes de toallas húmedas para Dina Boluarte.

Minutos después, a las 12:08 p.m., se registró otra compra con el RUC del despacho presidencial, que consistió en la adquisición de 10 paquetes de paños de aloe para la presidenta.

Al día siguiente, 7 de julio de 2023, se compraron 15 botellas de alcohol en gel en una farmacia. Estos productos, destinados a reforzar el aseo personal de la mandataria en los días postoperatorios, totalizaron casi 300 soles, todos pagados con dinero del Estado.

