La bancada Alianza Para el Progreso (APP) no apoyará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Así lo aseguró el líder del partido César Acuña Peralta, quien además es gobernador regional de La Libertad.

“Al Congreso le pido que, en lugar de dedicarse a estar censurando o interpelando, se dediquen a legislar en temas que le correspondan al Perú como es el tema de seguridad. Tienen que legislar en temas de seguridad, porque por más que se invierta, si no hay herramientas legales, no hay inversión. Que se dediquen a legislar el tema económico”, dijo.

En ese sentido, César Acuña también aseguró que en el Congreso no se tienen los votos para una eventual vacancia. “Lo otro, pedirles al Congreso estabilidad, porque el gran perdedor si hay vacancia o interpelación es la población. Además no hay votos ni le conviene a los congresistas. En una sola palabra: no pierdan tiempo”, expresó.

En otro momento el líder de APP se pronunció sobre la cirugía que se realizó la presidenta Dina Boluarte en junio de 2023, confirmado por Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros.

“Desgraciadamente, acá se hace políticas de mala maneras. Todo se critica, todo está malhecho y eso no está bien”, aseveró.

Como se recuerda, las voces de vacancia suenan a raíz de las declaraciones de Otárola en la Comisión de Fiscalización, donde aseguró que “la señora presidenta de la República en las fechas indicadas pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”.