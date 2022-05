Se reveló el primer audio en Willax TV en el que se escucha una conversación entre Zamir Villaverde con Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno, muy cercano a Pedro Castillo, que actualmente se mantiene en la clandestinidad.

A continuación la conversación entre ambos:

Zamir Villaverde: Ya, oye más bien estaba pensando. eso de tu WhatsApp. ¿Eso ha si recién ahorita o ya tienes varios días así?

Bruno Pacheco: No, desde hoy día, de la madrugada

Zamir Villaverde: Ah ya, entonces para mí que como has estado bloqueando, seguro sin querer algo has movido, pero ¿solamente conmigo o con varias personas te pueden llamar y no pueden?

Bruno Pacheco: No, me imagino que, no sé, si Silvia me estará llamando, si Vladimir me estará llamando, no sé. No entra ninguna llamada de nadie.

Zamir Villaverde: Ah ya, ya ya, entonces yo pienso que...

Bruno Pacheco: Más bien llámale. Ahora hazme un favor pe, hazte una. Llámale a Silvia y pregúntale lo que te he dicho pe.

Zamir Villaverde: No sé, ya entonces que le digo. Le digo como cosa mía ¿oe, que ha pasado con Bruno?

Bruno Pacheco: Claro, oe, dile, tú estás con Bruno, ta que no sé nada ni un mensaje ¿tú te has comunicado con él o pasa algo?, o ya no te escribe, dile.

Zamir Villaverde: Te comento algo mira, acá entre nos, antes que te llame a ti, me llamó ella, justo minutos antes cuando me escribiste esa vaina de ella, y me dijo esto, así textualmente, me escribió, le digo: oiga, Silvia, estás con Bruno, como siempre le pregunto, no. No me dice, estoy marcando la distancia, me dice. ¿Marcando la distancia? ¿cómo así, no te entiendo? Yo pensé que lo decía por y por Vladimir, ¿Cómo así?, le digo, porque no entiendo, ¿por qué quieres marcar distancia, no los has hecho antes? No me dijo, contigo no, no, pero no, es que ya estoy cansada, como fastidiada, algo así, dijo. ¿Pero qué ha pasado?, así hablaba, como que molesta ¿no? y entonces, lo que noté fue eso pues no, que estaba. Y Después dijo, yaa, voy a mantener mi distancia, puta, pero ¿de qué?, le digo, ¿por mí y por Vladi?, le digo, o sea ahora, que has llegado, después cuando tú me llamas entiendo de que eso de la distancia es porque tú la has puesto un pare.

Bruno Pacheco: es que le he mandado a la mierda pe, como se achoró.

Zamir Villaverde: Para no sentirse palteada, porque sabe que te voy a llamar. Ella dirá, antes de que supuestamente la cagues, la huevona como que manda un tiro, pero yo no sabía, yo años luz de que se refería a ti. Yo pensé que se referían a nosotros, a mí y a Vladimir. Y le digo, porque nosotros sabíamos que ella quería ser tu asesora en la secretaría, entonces nosotros... yo pensé...

Bruno Pacheco: No te creo... (risas) ¿quería ser mi asesora?

Zamir Villaverde: Claro, no sabías, Vladi me dijo, la intención de Silvia es que quería ser su asesora de Bruno, y por qué le digo, lo que pasa es que tú no te das cuenta, ella quería poner a todas las personas. Ah, bueno yo si me había dado cuenta de eso, pero a mí no me ha dicho Silvia. Sí, me dice, pero ella quiere ser asesora de Bruno. Algo así nomás, le digo así, ¿pero a ti no te dijo nada ella?

Bruno Pacheco: No, nunca me dice nada, pero tampoco me ha metido gente ah, te voy a decir la verdad, siempre me ha preguntado mira Bruno esto y esto, pero... (ininteligible)

Zamir Villaverde: si ps

Bruno Pacheco: Ese viejo Maurtua y me ha hablado de la flaca, huevadas, no... (ininteligible) palabra que no.

Zamir Villaverde: si ps, como te digo, como mujer, no, pero nada no, yo la llamé y como que la noté así no, y le dije si la llamo va a pensar como que tú me estás mandando, algo por ahí dije, pero si tú gustas yo la llamo y le digo que ha pasado.

Bruno Pacheco: Claro, llámala ahorita, a ver que piensa.

Zamir Villaverde: Ya, a ver, la voy a llamar ahorita, ¿sabes quién me está llamando ahorita?

Bruno Pacheco: Y si quiere le pones la foto, dile: oe, me han pasado esta foto de Bruno, has chequeado, que estoy con la flaca.

Zamir Villaverde: Ya, mira, yo le voy a decir, Bruno no me contesta, pero por ahí alguien me ha pasado una foto, uno de su seguridad de Estado me ha mandado esta foto, ahí está no le voy a decir que tú.

Bruno Pacheco: Me han copiado dile, yo conozco un pata dile.

Zamir Villaverde: ya, ya, ya, ya, ya

Bruno Pacheco: (ininteligible) una foto

Zamir Villaverde: Y me va a preguntar quién es Pacheco

Bruno Pacheco: Se me está bajando la batería

Zamir Villaverde: Escúchame, sabes quién me está llamando, Vladimir, dime, qué le digo a Vladimir si me llama ahorita ¿qué le digo?

Bruno Pacheco: igual, igual, igual, qué pasa con Bruno, no sé nada de él.

Zamir Villaverde: Ya, a los dos le voy a decir, cómo hago, ¿te escribo o te llamo?

Bruno Pacheco: Me llamas, pues huevón.

Zamir Villaverde: ya, ya te llamo, le voy a llamar, mi batería también está en muere