Panorama reveló videos que corresponden a una reunión privada vía zoom, encabezada por J immy Trujillo Melgarejo , director ejecutivo del programa de empleo temporal Llamkasun Perú del Ministerio de Trabajo, en la que se habría concertado presuntos actos irregulares.

Llamkasun, tiene por objetivo crear puestos de trabajo temporales en los distritos mas pobres del Perú, para de esa forma dar empleo inmediato a quienes viven allí.

Este programa cuenta con un presupuesto de mas de 653 millones de soles, y en este gobierno, dicho presupuesto se estaría destinando a quienes no les corresponde, según el reportaje.

En el video se escucha decir a Trujillo Melgarejo: “Precisamente yo tengo un encargo para el Callao, por eso te dije Miguel ven antes de las 12 porque tengo que conversar (...) ¿por que?, porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao, y por eso te dije ven inmediatamente para coordinar el tema del Callao”.

De acuerdo a Panorama Trujillo se refiere, a dar presupuesto del programa que el dirige, sin ningún criterio.

En la reunión con jefes territoriales de este programa el ultimo lunes, Trujillo dijo abiertamente que hay temas que son “por encargos”.

”Hay temas que son por encargos exclusivos de la alta dirección que nosotros en mi caso toca cumplir.¿por que?, porque el vice ministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao, y por eso te dije ven inmediatamente para coordinar el tema del Callao”, señaló.

Se refiere, según el reportaje al recientemente cambiado Fernando Varela Bohorquez.

En el reportaje se muestra compromisos firmados por Trujillo Melgarejo donde se compromete a entregar dinero publico a distritos. “El programa de empleo temporal Llamkasun Perú, lanzara una convocatoria, destinando un presupuesto de un millón de soles”, indicó.

Estos documentos no tienen valor alguno, pues no son parte del proceso regular, pues los millones del Estado en estos programas no se entregan por “acuerdos”, sino por criterios técnicos ya establecidos. por lo que, según los expertos, se estaría ante pruebas irrefutable de un presunto delito.

Al respecto, el abogado Carlos Caro, señaló que un director ejecutivo no tiene ese poder. “Es un caso mas bien de usurpación de funciones porque esta fungiendo como titular del pliego, como una persona que puede ejecutar el presupuesto publico”, anotó.

Programa es de interés político

Jimmy Trujillo Melgarejo dijo además, que su programa es de interés político. “Hay que entender que nosotros, este programa no deja de tener un aspecto político y en este aspecto hay compromisos que se tienen que cumplir”, se le escuchó señalar.

Se recordó que Trujillo Melgarejo, vive en el Callao, y fue financista de una actual congresista de la República por el Callao, Patricia Chirinos, este personaje también fue regidor del distrito de la Perla Callao.

Tras la transmisión del reportaje, el ministerio de Trabajo informó que dio por concluida la designación de Trujillo Melgarejo como director del programa social.

📄 El MTPE informa respecto a un reportaje periodístico sobre el programa de empleo temporal #LlamkasunPerú. pic.twitter.com/edqo5pJXGN — Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) September 11, 2023