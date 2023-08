De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el empleo formal total a nivel nacional, el que se mide por la Planilla Electrónica, aumentó 3.1% interanual en junio, con lo cual se agregaron 168,000 puestos laborales respecto a junio de 2022; y se incrementó 3.2% en el segundo trimestre de este año.

Para Diego Macera, economista y director del Instituto Peruano de Economía (IPE), por lejos, el principal motor en la recuperación en empleo formal ha sido el sector servicios , que ocupa la mitad de la planilla nacional. “Dentro de servicios, educación y restaurantes, por ejemplo, avanzaron a doble dígito”, declaró a Gestión.

Bajo esa línea, el economista sostuvo que “si hablamos de población ocupada total, es posible que cerremos el año en un crecimiento del 1%, similar a lo que crece la población en edad de trabajar”.

En cuanto a los rubros con empleos más ‘golpeados’ para este año, Macera manifestó que los números más complicados interanuales en puestos de trabajo se reflejarán en la pesca y construcción.

“Sobre pesca, es muy probable que se recupere en los siguientes meses, aunque no del todo y dependerá del clima y la temporada de captura. En construcción, veníamos de años extraordinariamente buenos en el 2021 y 2022, por lo que esta es más una corrección”, subrayó.

Del mismo modo, José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, indicó que los empleos que estarán “en rojo” serán los relacionados con la inversión privada que cayó en el primer semestre; en este caso el de construcción.

Detalló que, según la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el empleo en construcción cayó más de 8% en el primer trimestre del año y se espera que cierre el 2023 con una caída promedio cercana al 7%.

Puestos de trabajo formal total, BCR

Por su parte, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, manifestó que la generación del empleo en el Perú es muy heterogénea y estima que este año el crecimiento del empleo total será nulo.

“La exportación y minería están muy dinámicas, así como comercio y servicios que se han ido recuperando, pero otros sectores están golpeados”, remarcó.

De acuerdo a los tres analistas, algunos sectores que siguen beneficiándose del “rebote” pospandemia son los de comercio y algunos servicios (restaurantes, enseñanza, hotelería).

Empleo formal privado

Si bien el empleo formal total tendría un crecimiento acotado, Macera aseguró que se espera un mayor crecimiento del empleo formal privado de hasta un 3% para el cierre de 2023.

“A los formales privados es probable que les vaya mejor, con una expansión más cercana a 3%”, refirió. Sin embargo, el economista explicó que los ingresos reales siguen por debajo del año prepandemia (2019) .

“Si vemos planilla nacional, es decir, formales dependientes, están 7% por debajo de prepandemia. Si vemos todo el mercado laboral de Lima, formales e informales, la cifra es muy similar. Ya han transcurrido cuatro años y seguimos sin terminar de “levantar cabeza”. Mucho del nuevo empleo generado es de peor calidad que el que teníamos en el 2019″, dijo.

Riesgos para el empleo

Según Castilla, plantear una subida de la remuneración mínima vital (RMV), que actualmente está en S/ 1,025, puede ser un riesgo para la contratación de más trabajadores. “Eso puede complicar la creación de empleo, entonces, hay una serie de riesgos. Por ahora, es inoportuno un incremento al salario mínimo”, acotó.

Otro de los factores -precisó- que se debe a la incertidumbre que tienen los empresarios por El Niño global, debido a que afectaría al agro, pesca, construcción. “La inversión privada está tan baja y eso es el driver principal de una recuperación del tipo de empleo”, sostuvo.

Asimismo, Castilla refirió que las políticas del Poder Ejecutivo no son suficientes en materia laboral. “Si bien hay programas bien intencionados, no llegan a nadie. Si no hay un tipo de reforma y siguen vigentes las normas que se aprobaron (tercerización laboral) no se avanzará”, argumentó.

En caso se requiera dinamizar las contrataciones formales, Saavedra recomendó que se necesita generar confianza en el sector privado y no incrementar los costos de la formalidad.

“Un nuevo aumento del salario mínimo, por ejemplo, en el contexto de elevada informalidad y bajo crecimiento económico en el que nos encontramos, solo desincentivaría la creación de empleo formal”, aseveró.

El economista de Apoyo añadió que, por el contrario, aprobar una norma como el subsidio al empleo juvenil, planteada por el Ejecutivo el año pasado, podría ayudar a generar más empleo para este segmento de la población, que presenta en promedio niveles más altos de informalidad y desempleo.

