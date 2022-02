La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República actúen de acuerdo a sus atribuciones ante las denuncias de un intento de uso político de la publicidad estatal.

En redes sociales, la institución aseguró que estas acusaciones apuntarían a un posible delito e infracción a nivel administrativo.

“La denuncia realizada por la ex secretaria de comunicación social de PCM sobre incumplimiento deliberado de las normas de publicidad estatal constituiría delito e infracción administrativa. Corresponde a Fiscalía y Contraloría actuar conforme a sus atribuciones”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Este miércoles, la hasta entonces secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ximena Pinto, acusó al primer ministro, Aníbal Torres, de haber intentado direccionar la publicidad estatal con fines políticos.

En una entrevista a RPP, la todavía funcionaria señaló que el conflicto comenzó cuando se dio a conocer el plan de publicidad para la campaña escolar de este año el último jueves 17, que contemplaba spots en televisión y radio en Lima, considerando que el desconocimiento es alto en la capital. Ante esto, Torres Vásquez se opuso y le pidió priorizar la campaña en provincias.

“El premier quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima, solo regiones. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al Grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad”, detalló.

Esta versión fue ratificada por la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien también a RPP manifestó que hubo presiones cuando estuvo en el cargo para direccionar la publicidad estatal hacia las regiones, a las cuales no accedió por ser un tema “delicado” que podría terminar impactando en las libertades de prensa y de expresión

“A mí cuando me plantearon que era mejor invertir en medios de regiones, etc., lo consulté, pero mi secretario de Comunicación Social nos explicó técnicamente por qué esto no se podía. No se puede no por una voluntad, sino porque existe un plan de estrategia publicitaria y es una cosa muy delicada porque es manejo de fondos”, añadió.