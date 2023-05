Josué Gutiérrez Condor juró este viernes 19 de mayo como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo ante el Congreso de la República. Fue el titular del Parlamento, José Williams (Avanza País) quien tomó juramento del funcionario que reemplaza a Eliana Revollar en el cargo.

Durante su discurso, Gutiérrez planteó la creación de un registro nacional de supervisores de estudios y obras, una plataforma que propuso que esté a cargo del organismo que lidera, con el propósito de que la ciudadanía vigile la ejecución del gasto público.

“El Congreso de la República cumple un rol fiscalizador y así el consejo regional y los consejos municipales. El sistema de control, cuyo ente rector es la Contraloría, tiene dependencias en todo el sistema de la administración. Ahí falta algo, la participación ciudadana, la vigilancia ciudadana”, manifestó.

“Hay que hacerlo con la Defensoría, para que, de tal manera, la población, el Congreso y la Contraloría puedan monitorear el gasto público en la ejecución presupuestal. Es importante establecer estas medidas para poder ejercer un adecuado control en el gasto público”, agregó.

En otro momento, el nuevo defensor del Pueblo hizo un llamado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que “redefina el rumbo de los derechos humanos”, pues aseveró que no habrá paz, mientras hayan brechas sociales muy grandes.

“No habrá paz jamás, cuando hay una brecha social muy grande. La paz social que tanto anhelamos se construye día a día, no se hace con la ley. Se construye con nuestro esfuerzo de llegar a esa población vulnerable que sirve de insumo para el crimen”, enfatizó.

Asimismo, José Gutiérrez mencionó una presunta discriminación hacia él durante los últimos días y señaló que lo mismo padecen las personas que cuentan con pocos o nulos recursos económicos.

“Qué bien que me hayan discriminado esto días porque si al defensor del Pueblo lo discriminan, imaginen a aquel que anda descalzo, aquel que anda con la ropita desteñida. Esa es la sociedad que hacemos. Esa separación, esa brecha, no va a acabar en tanto no cambiemos nosotros”, sostuvo.

Elección de Josué Gutiérrez

El pasado miércoles 17 de mayo, el pleno del Congreso eligió a Gutiérrez Condor como nuevo defensor del Pueblo tras desestimar la propuesta de Jorge Luis Rioja Vallejos, quien solo obtuvo 58 votos a favor. El pleno votó sin realizar debate, como lo acordaron previamente en la Junta de Portavoces.

Es así que este viernes, en una edición extraodinaria del Diario Oficial El Peruano, se publicó la Resolución Legislativa 013-2022-2023-CR que oficializa a José Gutiérrez en el puesto.

