Bloque I: Perú del Bicentenario

Pedro Castillo:

El candidato de Perú Libre arrancó el debate poniendo énfasis en su trabajo como profesor y rondero.

“Soy maestro del Ande, de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos durante muchos años de servicio, también con ronderos cuidando la salud social de mi pueblo. Vengo de este espacio del magisterio preocupado por la educación. Vengo con las manos limpias”, manifestó.

El aspirante al sillón de Pizarro además quiso desmarcarse, una vez más, del ideario de Perú Libre, el programa de gobierno que presentó ante el JNE, y negó su intención de estatizar y atentar contra la propiedad privada. “Es mentira que vamos a cerrar tu bodega, que vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que te vamos a quitar tu casa, tu propiedad”, anotó.

Añadió que un eventual gobierno suyo sabrán cautelar la propiedad.

Keiko Fujimori:

La candidata de Fuerza Popular inició su intervención rechazando los ataques a militantes de Fuerza Popular, del último sábado, y los atribuyó a los mensajes que suele dar su contendor de Perú Libre.

“Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y su mensaje de odio, división, de lucha de clase no solamente ha generado las agresiones a periodistas sino el día de ayer (sábado) contra ciudadanos que libremente han expresado su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras”, dijo Fujimori, al tiempo que mostró una de las piedras que lanzaron.

Añadió que su propuesta representa “la paz y no promueve la violencia”.

Agregó que ellos apuestan por la distribución de la riqueza y no pobreza, donde se cuiden los ahorros de los trabajadores y no se les confisque, y donde se fortalezcan las instituciones y no se les cierre.

Bloque II: Salud y manejo de la pandemia

Pedro Castillo:

El postulante señaló que en un posible gobierno de Perú Libre se hará un mapeo pueblo por pueblo para enfrentar no solo la pandemia sino, en general, los problemas estructurales de salud, pues se debe medir la real vulnerabilidad de la población.

Afirmó que se necesita universalizar el sistema de salud a nivel nacional, de forma que los pacientes ingresen inmediatamente a los centros médicos. Castillo dijo que la inversión privada es bienvenida también en el sector salud, tanto en atención como en prevención, aunque previamente manifestó que la salud no será un privilegio ni un negocio.

Sostuvo que la pandemia desnudó la precariedad de un Estado, pues antes de esta crisis el sistema de salud ya había colapsado. Sin embargo, no respondió a la acusación de su oponente sobre la mala gestión de Vladimir Cerrón en Junín.

Keiko Fujimori:

La candidata de Fuerza Popular prometió que se vacunará a 160,000 personas al día, proceso que se acelerará acercándolo a los hogares, pues las dosis se aplicarán en colegios, farmacias, iglesias y otros puntos no distantes de las casas.

Se encargará de terminar unos 80 hospitales regionales que quedaron inconclusos, sobre todo en la gestión de gobiernos regionales de izquierda, como el de Vladimir Cerrón en Junín, que no culminó ninguno.

Además, indicó que se reforzará la atención primaria del coronavirus en postas médicas para evitar que los grandes centros de salud colapsen.

Enfatizó que las historias médicas digitales y la telemedicina se utilizarán para una atención más eficiente de la salud. Fujimori dijo que se construirán tres centros oncológicos en el norte, centro y sur del país.

Bloque III: Economía y promoción del empleo

Pedro Castillo:

Afirmó que su Gobierno no le quitará los ahorros a la gente y que respetará la propiedad privada. “No más abusos de las AFP y la ONP”, dijo. Además, refirió que impulsará una economía popular con mercado.

“El mercado no puede controlar el Estado, es el Estado que tiene que controlar a la población y a los mercados”, precisó.

Planteó generar un millón de empleos en un año, la compra de deudas a las mypes y la condonación de multas para transportistas. Asimismo, dijo que conversará con Telefónica y las empresas del sur para condonar deudas. Dijo que exigirá a la Sunat que cobre las grandes deudas y de formalizar a los emprendedores.

Añadió que no se van a cerrar las importaciones sino que se protegerá a los productores y que se descentralizará el MEF.

Keiko Fujimori:

Planteó un grupo de medidas para las mypes, bajo el programa licencia cero para que haya licencias sin costo de municipios o ministerios, dos años de tributación cero y crédito de hasta S/ 10,000 a un millón de mypes con cinco años de gracia.

Refirió que se destrabará grandes proyectos como Majes Siguas, Alto Piura y Chavimochic, distribuir el 40% del canon a la población de las zonas donde hay actividades extractivas. Declarará en emergencia el sector turismo con tres años de cero impuestos y reducir el horario de toque de queda para que los restaurantes tengan más tiempo para atender.

Señaló que reducirá el ISC para bajar el precio de los combustibles y reorganizar la Sutran y condonar multas a transportistas puestas por la pandemia. Anunció el aumento del sueldo mínimo.

Bloque IV: Educación, ciencia e innovación

Pedro Castillo:

El postulante recalcó que en su gobierno la educación no será un servicio, sino un derecho. “Basta de puertas giratorias”, enfatizó tras precisar que tampoco habrá “ministros improvisados”.

El candidato ofreció a los jóvenes que terminen la secundaria el acceso directo a las universidades, así como reiteró la necesidad de implementar reformas educativas desde abajo. “En cada región habrá una universidad tecnológica pedagógica”, dijo tras ofrecer Internet gratuito.

Castillo agradeció a Modesto Montoya por unirse a su equipo y reiteró la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Además, planteó la descentralización de las universidades públicas.

Por último, se mostró a favor de que los maestros sean permanentemente evaluados y de aumentar el presupuesto en la investigación.

Keiko Fujimori:

Keiko Fujimori señaló que la educación virtual impulsada por el Gobierno anterior “fue un completo fracaso”, por lo que prometió computadoras con Internet para todos los estudiantes, así como aumentar la remuneración a los maestros.

“El acceso a Internet está garantizado, mi gobierno lo subsidiará”, anotó.

La candidata recordó que su propuesta es construir 3,000 colegios a nivel nacional, así como se mostró a favor de reforzar la carrera pública magisterial.

Fujimori adelantó que los contenidos educativos serán evaluados por los padres de familia y que su gobierno reforzará la Sunedu.

De igual manera, indicó que se ampliarán los programas Beca 18 y Qali Warma.

“Podemos dar incentivos tributarios. De esta manera premiamos a aquellas empresas que inviertan en ciencia y tecnología”, recalcó.

Bloque V: Lucha contra la corrupción e integridad pública

Pedro Castillo:

El candidato cuestionó que su rival hable sobre temas anticorrupción. “¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? Que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral”, anotó.

Sobre planteamientos, Pedro Castillo indicó que fortalecerá las fiscalías anticorrupción y contra el crimen organizado.

Pidió a su contrincante a “dejar su obsesión con Vladimir Cerrón” y le aclaró que él es el candidato de Perú Libre. Cuestionó los paneles ubicados en la capital en la que, según el candidato, se le terruquea y se le califica como comunista.

Adelantó que de ser el próximo presidente renunciará a su sueldo, así como también lo harán “los compatriotas que integrarán” su gobierno.

Ratificó que los jueces tienen que ser elegidos por el pueblo.

Keiko Fujimori:

La candidata indicó que en un eventual gobierno suyo se fortalecerá la Contraloría. Dijo que se le dará más presupuesto y que se le devolverá la facultad sancionadora, así como el control concurrente.

También señaló que creará un alto comisionado, conformado por personas lejos de la política, que se encargará de evaluar y fiscalizar “desde el presidente hasta el último funcionario”.

Keiko Fujimori también defendió las sentencias de corrupción de su padre.

“La corrupción atacó a mi papá y también a otros gobiernos”, manifestó.

La candidata afirmó que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, es quien realmente manda en el partido y no pudo postular por tener una sentencia por corrupción. Ofreció, además, un programa de protección para los denunciantes.

Bloque VI: Derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables

Pedro Castillo:

Afirmó que en un eventual gobierno de Perú Libre no se va a permitir el desarrollo de los proyectos extractivos Tía María y Conga, alegando que “tenemos que cuidar la salud de la población”.

También dijo que el mismo 28 de julio emitirá un decreto supremo para dar un plazo de 72 horas para que aquellos extranjeros con antecedentes policiales abandonen el país. Igualmente dijo que en su Gobierno no habrá dictaduras y reiteró su propuesta de cambio de Constitución para “terminar con las desigualdades” y que hará “una cruzada nacional de igualdad de oportunidades”.

Prometió ampliar los programas sociales, empezando por Pensión 65, beneficio que recibirán –ahora- personas con 60 años; mientras que en Juntos habrá un asesoramiento profesional.

Por último, dijo que los comedores populares se ampliarán a los colegios.

Keiko Fujimori:

Dijo que en su mandato se van a implementar una serie de programas sociales para ayudar a las poblaciones vulnerables, entre ellas, se va a triplicar el presupuesto del Pronaa.

Igualmente se va a potenciar Pensión 65 para duplicar la pensión a S/ 500 bimensuales y aumentar el número de afiliados en 500,000 cada año. En el caso de Juntos pasará el apoyo económico a S/ 300 al mes. Sobre la violencia a las mujeres dijo que se crearán casas de refugio. También calificó de contradictorio que Castillo diga que respetará los derechos humanos cuando propone la eliminación de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitucional.

Por último, dijo que se llevará a cabo el programa Distrito Seguro para conocer los distritos con mayor incidencia delincuencial. “Nos anticiparemos en estos hechos”, finalizó.