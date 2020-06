El gerente central de Operaciones de EsSalud, Óscar Ugarte, admitió que la norma aprobada en el 2010 -cuando era ministro de Salud - que regula el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 99%, fue “un error” porque hubo empresas que se beneficiaron indebidamente.

En RPP Noticias, detalló que la Resolución Ministerial N°062-2010 se enfocaba principalmente en los medicamentos oncológicos y “el tema del oxígeno no era un tema relevante” en esa época.

En ese sentido, precisó que al establecerse que el suministro del oxígeno medicinal para los pacientes tuviera una concentración del 99% de pureza, benefició a unas pocas empresas y en ese momento no se conocía el mercado de ese rubro.

“[La norma] definía en su momento que el oxígeno medicinal era del 99%. Mirando retrospectivamente, eso fue un error, sin duda que fue un error. No estaba claro a nivel internacional cuáles eran los estándares”, afirmó Ugarte.

“Uno de los puntos de atención especial eran los medicamentos oncológicos, el oxígeno no aparecía en ese momento. Probablemente por eso no estuvimos atentos al impacto de la norma que se dio, porque efectivamente se han aprovechado de la norma. A partir de ahí se ha desarrollado un control monopólico que no existía al inicio”, añadió.

Del mismo modo, Ugarte también admitió que se varió la pureza del oxígeno de 93% a 99% en base a un informe técnico que venía de una gestión anterior a la suya y que recomendaba ese punto.

“Probablemente lo puedo reconocer como error, no revisamos adecuadamente ese informe técnico. Quien sabe quizás detrás de eso había intereses ya”, subrayó.