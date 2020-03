El doctor Víctor Marcial Zamora Mesía juró esta tarde como nuevo ministro de Salud para formar parte del Gabinete Ministerial del presidente de la República, Martín Vizcarra. El ahora titular de Salud llegó al ministerio en reemplazo de Elizabeth Hinostroza.

Esto se dio luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que Elizabeth Hinostroza no seguirá siendo parte del Ministerio de Salud (Minsa) y será reemplazada por un especialista en salud pública.

“Hemos decidido hacer un cambio en el equipo ministerial, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, que ha dado todo su esfuerzo para esta emergencia, a nuestro juicio, hemos creído conveniente agradecerle por su trabajo. Pero una evaluación rigurosa nos obliga a tomar la decisión que la reemplace otro médico que sea experto en salud pública”, señaló el jefe de Estado en conferencia de prensa.

Zamora es médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Magíster en Planeamiento, Gestión y Políticas de Salud, Universidad Leeds, Inglaterra.

Tiene más de 25 años de experiencia profesional como médico especialista en salud pública, 10 de los cuales en agencias de cooperación internacional como la Organización Panamericana de la Salud, United Nation Population Fund Perú, Chile andParaguay, Brithish Ministery for International Development Perú and Bolivia and United States Agency for International Development y Ministerio de Salud de Perú (Minsa).

📄 Conoce la hoja de vida de Víctor Zamora Mesía, quien asume el cargo de ministro de Salud.#GabineteZeballos#PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/VObnQaGWuq — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 20, 2020

Martín Vizcarra informó esta tarde que los casos por coronavirus (COVID-19) aumentaron de 234 a 263, en menos de 24 horas, tras procesarse 4.298 muestras. De los casos confirmados, 28 personas están hospitalizadas, 5 en cuidados intensivos con ventilación mecánica y el resto en sus viviendas con aislamiento.