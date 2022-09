La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Con 16 votos a favor, 8 votos en contra y cero abstenciones, dicho grupo de trabajo aprobó este viernes el informe final sustentado por el congresista delegado Edgard Reymundo (Cambio Democrático).

El documento concluye que a Salas Arenas no le corresponde el antejuicio político y que Ávalos Rivera no usurpó funciones y no cometió abuso de autoridad contra el denunciante, Luis Arce Córdova, exmiembro del JNE.

Cabe resaltar que hacia el final de la sesión, la presidenta de la Subcomisión informó que la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular) ha planteado un recurso de reconsideración a la votación de la misma, que se verá en la siguiente sesión.

Arce Córdova aseveró que el titular del JNE infringió los artículos de la Constitución señalados a pesar de que carecía competencia legal expresa al suspenderlo en el cargo de miembro del Pleno del JNE, sin haber tenido en cuenta las normas del bloque de constitucionalidad contenidas en la Ley Orgánica del JNE.

En el informe se establece que a Jorge Luis Salas Arenas, al no estar incluido en el artículo 99 de la Constitución, no le corresponde ser denunciado constitucionalmente; además, Reymundo Mercado expuso antecedentes y jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que sustentan su conclusión y recomendación.

Sobre el actuar de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, el documento indica que no se evidencia que haya infringido los artículos 3, 176, 178, 179 y 180 de la Constitución; y tampoco habría incurrido en la comisión de delitos de funciones y abuso de autoridad, ni infringió norma constitucional ni penal alguna.

Cabe indicar que la subcomisión dio cuenta de la denuncia constitucional 301, presentada por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular) contra su colega Patricia Chirinos (Avanza País), por infringir el artículo 31 de la Constitución.

