La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tuvo duras críticas hacia el presidente, Pedro Castillo, ante los vaivenes y la falta de claridad sobre la cuestión de confianza que desde el Ejecutivo se piensa presentar, en caso se censure al titular de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con actos terroristas.

“El Congreso es el primer poder del Estado y dentro de nuestra atribuciones nuestro trabajo siempre va a estar caracterizado por la seriedad y responsabilidad. Como lo dije en el último Pleno, que el presidente Castillo cumpla con su palabra de no presentar cuestión de confianza (por Iber Maraví), como nos dijo a toda la delegación que fuimos el miércoles pasado”, indicó en diálogo con la prensa.

A reglón seguido, dijo que desde el parlamento “saludamos las declaraciones del ministro de Justica que es el asesor legal y jurídico el presidente, en la que se ha ratificado que no va a presentar cuestión de confianza (por Iber Maraví)”.

Cabe precisar que tras las declaraciones de Aníbal Torres, tanto la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, como el premier Guido Bellido, han manifestado que estas “son a titulo personal” del ministro Torres y que está en manos de Pedro Castillo presentar o no una cuestión de confianza.

“En igual sentimos exhortamos (a Pedro Castillo) a promulgar la ley interpretativa de la cuestión de confianza que aprobamos y que está por finalizar el plazo (para su observación o promulgación por parte del Ejecutivo)”, añadió Alva.

La titular del parlamento precisó que con esta ley lo que se busca es que exista un real equilibrio de poderes.

“Estamos (acá) 7 bancadas las cuales vamos a trabajar por el pueblo. Lo que nos interesa son proyectos de ley a favor del pueblo. Que es lo que quiere el pueblo: reactivación económica y empleo, por eso estamos esperando las iniciativas legislativas del Ejecutivo para poder apoyarlas y trabajarlas”, afirmó.

“Eso es lo que nos une acá y el respecto a la institucionalidad y al fuero parlamentario”, reiteró.

-”No queremos un presidente mentiroso”-

“Nadie quiere tener un presidente mentiroso que da inestabilidad, incertidumbre y no ayuda a la gobernabilidad”, afirmó la congresista.

Añadió que -desde el Congreso- “no pensamos que (Pedro Castillo) sea un presidente mentiroso. Estamos aquí, dando en un mensaje, que queremos gobernabilidad, trabajar en consenso y por la población”.

A reglón seguido precisó, que no está en el radar del Congreso la vacancia presidencial como continuamente se indica desde el Gobierno.

“En caso que nos encontremos en una situación difícil para el país –efectivamente– la Constitución tiene varios procedimientos a seguir y de aquí de que lo hagamos, que se pueda hacer, pero exista un consenso (de que) queremos trabajar con el país, con el Ejecutivo”.

“Si ellos no quieren trabajar con nosotros eso es otra cosa, pero nosotros estamos aquí trabajando. Hemos pedido al Ejecutivo y nos han enviando sus proyectos de ley y hemos hecho una agenda en consenso. No hay duda que nosotros somos un Congresos que no es obstruccionista (sino) de reconstrucción nacional, que queremos cambiar la imagen de los Congresos anteriores, (pero) son los del frente (los) que ponen piedra(s). Quien se perjudica es el pueblo, del que tanto dicen que representan”, finalizó.