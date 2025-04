El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo miércoles 30 los informes finales que proponen acusar e inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti por dos casos diferentes.

Así lo acordó el Consejo Directivo del Parlamento, que se reunió esta mañana para fijar los temas que se incluirán en la agenda del Pleno.

Frente a ello, se fijó en una hora el tiempo de debate, que será distribuido proporcionalmente entre las bancadas. En tanto, los legisladores no agrupados tendrán un minuto.

El primer informe en evaluación será el que involucra a Sagasti. A partir de las 3:00 p.m. el Pleno debatirá y votará las denuncias constitucionales contra el exmandatario y los exministro del Interior, Rubén Vargas y José Élice.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó acusar a Sagasti por presunta infracción a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución y por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

El exmandatario, de acuerdo con la conclusión del documento, habría emitido resoluciones supremas que “arbitraria e ilegalmente” dispusieron el pase al retiro de un grupo de tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como declararon infundados sus recursos de reconsideración.

Por estos hechos, se plantea que se le imponga a Sagasti la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra no asistirá al Congreso por debate de informe que recomienda su inhabilitación

Vizcarra enfrenta su tercera inhabilitación

Tres horas después, el Pleno del Congreso debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales presentadas contra Vizcarra y los expremier Salvador del Solar y Vicente Zeballos, a raíz del cierre del Congreso el año 2019.

La subcomisión determinó que el exmandatario infringió el artículo 134 de la Constitución por el cierre del Parlamento.

“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados (del Tribunal Constitucional) no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley; en consecuencia, Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, concluye el informe final

En ese sentido, plantearon que el exmandatario sea inhabilitado en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.

Cabe recordar que Vizcarra ya afronta otras dos inhabilitaciones dictadas por el Congreso, a raíz del caso ‘Vacunagate’ (10 años) y presunto favorecimiento a empresas durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) (5 años), lo que, por ahora, le impide ser candidato presidencial en las elecciones generales del 2026.