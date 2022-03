El congresista Carlos Anderson confirmó finalmente su renuncia a la bancada de Podemos Perú, con lo cual dicho grupo parlamentario pasó a tener solo 4 integrantes.

En declaraciones a la prensa, el legislador remarcó que no quiere pertenecer a un grupo parlamentario que ha mostrado una cercanía estrecha con el Gobierno de Pedro Castillo.

“Yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno), el utilizar alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esta naturaleza”, expresó.

“No se me ha dado ninguna satisfacción y estoy escribiendo (mi carta de renuncia). Más tarde van a ver mi carta renuncia, que ya estaba adelantada. Prefiero estar solo que mal acompañado”, agregó el economista a la prensa.

Cabe indicar que el parlamentario ya había adelantado que estaba evaluando renunciar a Podemos Perú luego de conocerse las varias visitas de su correligionario Enrique Wong al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Les quiero decir que soy parte de una bancada, que no es oficialista. No voy a ser parte de una bancada oficialista. Si el movimiento es hacia el oficialismo, yo no quiero estar en la bancada”, señaló el último lunes 14.

Con la renuncia de Carlos Anderson, la bancada de José Luna Gálvez se quedó sin el mínimo necesario (5) para ser una bancada parlamentaria.