El candidato a contralor por parte del Poder Ejecutivo, César Aguilar Surichaqui, anunció que de llegar a ser electo como contralor general de la República, evaluará la continuidad del control concurrente.

Durante la entrevista desarrollada por la subcomisión encargada de evaluar esta candidatura, precisó que este procedimiento implementado “no ha dado los resultados que se esperaba”.

“Bueno, si no da resultado el control concurrente habrá que cambiarlo, habrá que desestimarlo, por lo pronto hablando económicamente, el control concurrente no ha dado resultados porque en ese acompañamiento de la administración pública la corrupción no ha disminuido en sus índices, sino que se ha incrementado”, dijo.

En ese sentido, explicó que si logra ser electo como contralor, analizará “qué tanto conviene el control concurrente para el Estado”.

“Porque no me puedo dedicar en la Contraloría a espantar a los buenos miembros de la administración pública. Si el control concurrente no funciona, hasta el momento lamentablemente no ha estado funcionando, habrá que pensar en rediseñarlo o cambiarlo”, agregó.

Asimismo, mencionó que una primera herramienta para fortalecer el control concurrente es la capacitación, pues muchos de los auditores “no tienen un concepto de lo que deben hacer, deteniendo las obras públicas en dicho proceso”.

Además, precisó que los montos depositados para el control concurrente permanece guardado en algunas cuentas bancarias, no habiéndose usado para efectuar este procedimiento.

“Ese dinero está en cuentas (bancarias) de la Contraloría y sin usarse, eso genera un costo de oportunidad pues ese dinero puede usarse para buscar una rentabilidad social”, agregó.

En otro momento, instó al Congreso a derogar algunas normas que están en contra de la lucha contra la corrupción y adelantó que en una posible gestión al frente de la Contraloría, “no tendrá una política de espíritu de cuerpo con sus integrantes”.

Por último, planteó la reactivación de la Unidad de Acciones Rápidas de la Contraloría, con la finalidad de efectuar operativos y tomar medidas contra la corrupción en la administración pública.

Tras finalizar la entrevista personal, el vicepresidente de la subcomisión Alex Paredes anunció la suspensión de la sesión hasta el lunes 22 de julio a las 9:00 horas, donde se realizará el debate y votación del informe final.