La Ley Orgánica de Elecciones fue modificada por el Congreso de manera unánime con el objetivo de depurar de manera periódica a los peruanos fallecidos que figuran en el padrón electoral.

La iniciativa legislativa, presentada por el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) y el Jurado Nacional de Elecciones, recibió 113 votos a favor y ha sido exonerada de una segunda votación.

El nuevo texto estipula que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remitirá de forma mensual a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la relación de personas fallecidas posteriores a la aprobación del Padrón Electoral.

Asimismo, se autoriza a las Organizaciones Políticas a presentar su lista de afiliados en entregas totales o parciales.

JNE pidió más presupuesto

Meses atrás, mientras presentaba el Proyecto de Presupuesto 2024 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso, Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solicitó un incremento de más de S/66 millones, lo que representa un aumento del 14.9% con respecto a la asignación del presente año. En aquel momento, el presidente del JNE subrayó la importancia de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgue un mayor presupuesto a su institución.

Asimismo, señaló que el MEF parece no comprender completamente las funciones del JNE, ya que parece creer que la institución solo se ocupa de procesos electorales, lo cual no es correcto. Desde la Ley Orgánica, las responsabilidades se extienden a los periodos no electorales, abordando temas de educación electoral que actualmente se ven interrumpidos debido a la falta de financiamiento.