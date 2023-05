El último fin de semana se conoció que la Mesa Directiva del Congreso autorizó una bonificación especial de S/ 9,900 dirigida a todos los trabajadores activos del Servicio Parlamentario, así como de la Organización Parlamentaria. El desembolso por este bono alcanzaría los S/35.6 millones si se tiene en cuenta los más de 3,600 empleados del Parlamento que se encuentran en funciones.

Este bono se entregó a los trabajadores parlamentarios debido “al incremento de costo de vida, las situaciones coyunturales, a la ampliación de legislatura del presente periodo anual de sesiones, a la proximidad de la celebración del Día del Trabajador y en razón de que los trabajadores del Congreso cumplen funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral”, según se lee en la resolución del acuerdo de la Mesa Directiva.

Tras conocerse esta noticia, diversos congresistas criticaron esta decisión de la Mesa Directiva, a la que calificaron de “arbitraria”.

En diálogo con la prensa, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, anunció que presentará una moción para que el bono sea devuelto al tesoro público.

“Justamente voy a presentar una moción para que este bono, que me parece que ya se ha entregado de 9 mil y pico a todos los asesores y técnicos del Congreso, pueda ser devuelto al tesoro público”, indicó.

Chirinos se mostró en contra de que se haya aprobado la entrega de este estipendio de dinero a los trabajadores parlamentarios, teniendo en cuenta las actuales circunstancias de desastre que atraviesa el país, sobre todo, en Piura, Tumbes y Lambayeque, que ha dejado decenas de damnificados.

“Creo que es un pésimo momento y no estamos hablando de un bono de S/ 500 o S/ 600, que al final también es una ayuda para la gente mas humilde, sino estamos hablando de un bono de nada mas que que S/ 9,000. Estoy en contra, no me parece acertada la decisión de la Mesa Directiva”, cuestionó.

En la víspera, el presidente del Congreso, José Williams, informó que no estuvo de acuerdo con la entrega de este bono, razón por la cual su rúbrica aparece en el documento “con reserva”.

