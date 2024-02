El congresista Esdras Medina advirtió esta mañana que no podría sustentar ante el Pleno el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) si su bancada, Unidad y Diálogo Parlamentario, pierde su condición de grupo parlamentario por la renuncia de unos de sus integrantes.

“Soy ponente encargado del tema de la JNJ y no lo podría sustentarlo ante el pleno porque dirían que no estoy legitimado. Como bancada tenemos espacio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y si se pierde, no podría ser delegado”, aseveró.

Al respecto, el Congreso, a través de un comunicado, recordó que la Comisión Permanente aprobó el pasado 26 de febrero encargar a los legisladores Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Medina la sustentación de este informe final ante el Pleno.

En ese sentido, enfatizaron que si Medina “no desea sustentar (el documento), válidamente lo podrá realizar la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, en relación a Camones.

“La disolución de una bancada no enerva la decisión de la Comisión Permanente”, añade el texto.

Como se recuerda, tanto Aldo Vásquez, como Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry, Antonio De la Haza y el renunciante José Ávila fueron acusados por la presunta infracción de los artículos 156 y 139 de la Constitución y por la probable comisión de los delitos de usurpación de la función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y aprovechamiento indebido del cargo.

En el caso de Inés Tello, se le acusa de haber infringido el artículo 156 de la Constitución, que regula los requisitos para ser miembro de la JNJ, y por la probable comisión de los delitos de usurpación de la función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y aprovechamiento indebido del cargo.

La renuncia de Luis Cordero y la disolución de su bancada

Ayer se conoció que el congresista Luis Cordero Jon Tay presentó su carta de renuncia a la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario. Según dijo, su decisión es voluntaria e irrevocable por “motivos de conciencia”.

Cordero Jon Tay integraba dicho grupo congresal junto a Katy Ugarte, Juan Burgos, Héctor Acuña y Medina, desde julio del 2023.

Tras su salida, Unidad y Diálogo Parlamentario dejaría de existir como bancada porque se requiere de cinco miembros para existir, según el reglamento del Legislativo.

Pese a ello, Burgos aseguró que continúan siendo una bancada parlamentaria debido a que la renuncia de Cordero Jon Tay no ha sido aceptada.

Sin embargo, ayer por la noche Acción Popular anunció la incorporación de dicho legislador en sus filas.

