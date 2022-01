El legislador de la flamante bancada de Perú Democrático, Roberto Kamiche, explicó que el motivo por el que renunció a Perú Libre fue porque “no había un liderazgo”.

En declaraciones a Exitosa, indicó que las iniciativas que presentó en diferentes comisiones no fueron atendidas a tiempo, además dijo que sus participaciones en el pleno no tienen el espacio suficiente.

“No veía asidero en un respaldo a mis propuestas. No veía una organización, un concepto de liderazgo en la bancada, y pues lamentablemente tuve que separarme por eso”, dijo.

“En los plenos me daban participaciones de un minuto, ¿qué se puede exponer en un minuto? Mientras que a otras personas les daban siete minutos. (…) Esas cosas a mí me incomodaban. No me dejaban participar y tenía que estar rogando participaciones. Así no se puede trabajar”, agregó.

Roberto Kamiche sobre su salida de la bancada Perú Libre: “No había liderazgo”

El último 7 de enero, los parlamentarios exintegrantes de Perú Libre, Acción Popular y Somos Perú, solicitaron ante la Oficialía Mayor del Congreso la constitución de la nueva bancada denominada Perú Democrático.

Se trata de los legisladores Hamlet Echevarría, Luis Kamiche y Guillermo Bermejo, todos otrora miembros de Perú Libres; así como Carlos Zeballos exintegrante de Acción Popular; y Héctor Valer que hoy renunció a Somos Perú.

Según el acta de constitución del nuevo grupo parlamentario, el vocero titular será Héctor Valer, mientras que el primer y segundo vocero alterno serán Zeballos Madariaga y Echevarría Rodríguez, respectivamente.

Perú Democrático tiene tres ideas principales: preparar la nueva Constitución del Perú, promover iniciativas legislativas estructurales de Estado y recuperar la imagen institucional del Congreso de la República.

Los principios de la nueva bancada son: participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y representación política.