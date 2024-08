La congresista María Agüero de las filas de Perú Libre recortaría el sueldo de sus trabajadores, según reveló Punto Final. El encargado de dicha tarea habría sido su asesor César de la Cruz Canales.

“Aquella vez llamó a uno de sus asistentes que es César (de la Cruz Canales). César es su mano derecha. Él es el que de una u otra manera, recoge todos los meses los sueldos de todos los trabajadores de su despacho. Pero, quiero recalcar acá, el sueldo, sino también los bonos. O sea, estamos hablando del 10% del sueldo y el 10% de los bonos«, reveló una extrabajadora de Maria Agüero.

César de la Cruz Canales, abogado de 28 años trabajó en el despacho de Agüero entre junio de 2022 y mayo de 2024 y, durante esos dos años, fue promovido de asistente, a técnico, y de técnico a asesor, hasta llegar a ganar S/ 10,000 soles mensuales, siempre bajo las órdenes de Agüero. De la Cruz tiene dos cuentas, y a ellas habría ido a parar, miles de soles provenientes de los salarios de sus compañeros de trabajo, indico el reportaje.

Punto Final registró el testimonio de una extrabajadora del despacho de Agüero, que relata la condición impuesta por la propia congresista, a cambio de trabajar con ella: un 10% del salario y los bonos, que mensualmente pasaría a recoger, César de la Cruz .

“Se le depositaba a su asistente César de la Cruz, o como también él nos pedía que sea en efectivo. Todos los meses. Cada fecha de pago, puntual, él ya nos estaba recordando que se tenía que pagar”, contó la trabajadora que no quiso hacer público su normbre.

En el reportaje se indicó que se logró confirmar, con precisión de fechas y montos, seis transferencias bancarias que Richard Medina Villagómez le hizo a César de la Cruz, mientras trabajó con Agüero: 891 soles en junio de 2022; 1,300 en julio de ese año; 1,000 soles en agosto; 1,076 en septiembre; 2,100 en diciembre de 2022 y 1,900 soles en febrero de 2023.

Punto Final conversó en persona con Medina, militante de Perú Libre, quien en un primer momento negó haber hecho pago alguno.

¿Qué les decían para recortar el sueldo?

“Me dice que el partido Perú Libre tiene muchos gastos, que son perseguidos por la justicia y que hay que pagar abogados, que hay que pagar local, que hay que pagar logística para los viajes de fines de semana. Y que por lo tanto tú vas a tener que dar una colaboración del 10% y que más detalles te los va a dar César de la Cruz, para qué, cómo, porque tu sabes, hija, me decía, el carro no se va a mover solo, se tiene que poner gasolina”, señaló la entrevistada en reserva.

En tanto, Lucette Mamani Fernández, es otra extrabajadora del despacho de Agüero, quien siendo asesora, también transfirió dinero de su cuenta de haberes, a favor del chofer de la congresista: 1,422 soles en noviembre de 2022 y otros 1,122 en diciembre del mismo año. No serían las únicas transferencias hechas, aunque consultada, Lucette Fernández dijo no recordarlo.

Punto Final tomó contacto con César de la Cruz, señalado por los denunciantes, como el cajero de la congresista, pero este dijo no saber sobre algún dinero en su cuenta.

“No, no tengo conocimiento de algunos depósitos que mencionas (... ) Bueno, en alguna oportunidad habrán hecho algún depósito porque en algún momento yo les he prestado dinero a mis compañeros. Son préstamos entonces”, fue el descargo de César de la Cruz.

¿Qué dijo María Agüero?

La congresista María Agüero negó las imputaciones “¿Disculpe? Pregúntele a mis trabajadores. A mí nadie me transfiere nada. A mí no me llega nada. Nada de eso. Mis cuentas son transparentes. Si los tiene entrevistados (a los trabajadores) denúncielo”, señaló la legisladora de Perú Libre.

Sobre César de la Cruz señaló que ya no trabaja con él. Ante la interrogante del porqué, dijo que: “por razones personales de él, pregúntenle a él”.