El congresista José Arriola de Podemos Perú se encuentra en serios cuestionamientos, luego de descubrirse que su hijo visita su despacho en reiteradas ocasiones. Esto no tendría nada de malo, si es que no fuera a instituciones del Estado utilizando el nombre del Congreso y realizando funciones parlamentarias.

Según el dominical Panorama, en un mes, este joven, que también se llama José, visitó el despacho de su padre en 20 ocasiones y en muchas de ellas se quedó dentro de las oficinas mientras su progenitor se encontraba en en sesión del pleno.

Cuando el parlamentario Arriola fue consultado por este tema, indicó que su hijo lo visita porque “lo cuida” incluso señaló que el joven va a medirle la glucosa, la presión, entre otras atenciones.

“¿Por qué lo manda a hacer trámites del Congreso? – No. A mí me cuida, he tenido dos infartos. — ¿Y lo manda a hacer trámites del Congreso? – No, en ningún momento”.

Visitas al Gore Lima

De acuerdo al dominical, el miércoles 18 de setiembre a las 08:55 de la mañana, captó la llegada de José Arriola Moreno al despacho de su padre. Ingresó por la puerta principal del edificio Fernando Belaúnde Terry y se registró.

Casi una hora después, un carro negro se estacionó en el frontis del edificio congresal. A los minutos salió el legislador Arriola, acompañado de un trabajador, se dirigían al pleno. El hijo no salió del despacho.

Según el reportaje, el 12 de agosto, José Arriola (hijo) visitó el Gobierno Regional de Lima, lo hizo como trabajador del Congreso. La funcionaria visitada fue Flores Ramírez Lidia Julia de la oficina de trámite documentario y archivo.

A esta reunión no acudió el congresista, tampoco ningún otro trabajador del Parlamento, lo hizo solo el hijo. Arriola realizó un trámite congresal. Llevó un documento, la fecha y hora lo confirman. El papel lleva el nombre del parlamentario y el membrete del Congreso. Era un documento y trámite oficial. Solicitando información al Gore de Lima.

Más visitas inconstitucionales

Panorama indicó que el 19 de febrero de este año, José Arriola Moreno, el hijo del congresista, ingresó al hospital María Auxiliadora, de acuerdo al registro se hizo pasar como un trabajador del Parlamento para concretar una reunión de trabajo con el funcionario Ávila Rosales Fernando, jefe de comunicaciones.

“La persona vino para el hospital, para solicitar una cita con los funcionarios, pero fue denegado. ¿Él se presenta como un representante del Congreso? – Así es, mi estimado”, señaló Ávila a Panorama.

Justificación del congresista Arriola

Según explicó al dominical, el parlamentario ha sufrido dos infartos y sigue en tratamiento, motivo por el cual justificó que su hijo esté yendo a sus oficinas.

“Tiene estudios en salud. Me mide mi glucosa, mi alimentación, yo no puedo declarar porque mi momento emocional me falla, así que, por favor, respeten eso como periodistas”, sostuvo.

