El congresista Carlos Anderson inició la recolección de firmas para interpelar al ministro de Economía, Álex Contreras, por evidenciar una disminución significativa en la confianza sobre “su capacidad para manejar la economía peruana”.

“Las proyecciones económicas de crecimiento del PBI realizadas por el ministro de Economía y Finanzas han sido revisadas a la baja en varias ocasiones. Inicialmente, en febrero de 2023, se estimaba un crecimiento del 3,9%, pero esta cifra se redujo a 2,5% en abril del mismo año, y continuó disminuyendo a 1,1% en septiembre, llegando a aproximarse a 0% en octubre del presente año. Y que en consecuencia la economía peruana va camino a cerrar su peor caída en 25 años –sin contar la pandemia”, señaló Anderson en el documento.

Además menciona que, el Plan de Reactivación Económica ‘Plan Unidos’ del Ministerio de Economía y Finanzas es una propuesta percibida como tardía para enfrentar la crisis económica en Perú, llegando después de dos versiones de ‘Con Punche Perú’ y varios créditos suplementarios, sin haber logrado efectividad. “Que, el ‘Plan Unidos’ enfrenta desafíos significativos en su implementación efectiva, debido a la amplitud de las medidas propuestas (25 medidas de naturaleza multisectorial) que pone en duda la capacidad del actual gobierno para lograr una reactivación económica tangible”, anotó.

La moción plantea, 25 preguntas al titular de Economía, según el documento dado a conocer esta noche por Anderson.

¿Cuales son las preguntas del pliego interpelatorio?

1. En vista de las sucesivas revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento económico, especifique los factores económicos que motivaron estos ajustes y ¿cómo se relacionan estas revisiones con las políticas implementadas por su Ministerio?

2. Presente datos concretos que demuestren el impacto positivo del ‘Plan Con Punche Perú’ en la reactivación económica, en mitigar la caída de la inversión privada y en la reducción de la pobreza, indicando cómo estos resultados se comparan con las proyecciones iniciales.

3. Proporcione pruebas que demuestren la eficacia del plan ‘Con Punche Perú’ en comparación con otras estrategias posibles que podrían haberse implementado.

4. Desde una perspectiva de costo-beneficio, equidad, efectividad económica y su impacto en la economía general ¿Cómo justifica que una parte significativa de la asignación de créditos suplementarios se destine a bonos para empleados del sector público?, ¿Qué estudio o análisis económico lo respalda?

5. Considerando los desafíos económicos actuales de la economía peruana, proporcione evidencia de cómo las medidas implementadas por su Ministerio, especialmente en cuanto a los créditos suplementarios, contribuyeron efectivamente al crecimiento económico sostenible y no solo se limitaron a ofrecer una solución de corto plazo.

6. ¿Por qué el ‘Plan Unidos’ se sacó de manera tardía después de fracasos de las políticas económicas anteriores como Con Punche Perú (1 y 2) y los créditos suplementarios? ¿Por qué cree que fracasaron sus políticas económicas anteriores en reactivar la economía?

7. ¿No considera que el fracaso de sus políticas económicas anteriores refleja la ineficiencias en el Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar la economía del país?

8. Frente a sus diversas afirmaciones de que Perú no se encontraba en recesión, pese a que diversos expertos e instituciones internacionales indicaban lo contrario ¿Cuál fue el análisis en el que se basó y que indicadores económicos específicos respaldaron su posición?

9. Con el aumento en el presupuesto para sectores clave, proporcione evidencia tangible de mejoras en educación, salud, transporte y seguridad, y explicar las discrepancias entre la inversión y los resultados.

10.Teniendo en consideración que en el sector construcción existe una tendencia negativa continua durante diez meses y conociendo la significativa caída del 7.9% en el mes de octubre; detalle las estrategias específicas sustentadas con datos sobre las medidas que el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado para abordar o revertir esta tendencia.

11. Considerando que el PBI potencial de Perú se ha reducido a un 2,6%, proporcione un análisis de la estrategia a largo plazo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado para elevar este límite y alcanzar tasas de crecimiento más altas, similares al 6% observado en años anteriores.

12. Considerando el desafío de aproximadamente un millón y medio de jóvenes ‘Ninis’ en Perú, y los trabajadores de mediana edad que han salido del mercado laboral, ¿cuáles son las estrategias específicas y basadas en datos que su ministerio ha implementado para reintegrar a estos grupos en la fuerza laboral?¿Cómo midió el éxito de estas estrategias y cuáles fueron los resultados medibles obtenidos?

13. Respecto a sus declaraciones sobre el impacto del entorno internacional en la economía peruana, ¿cuáles han sido las estrategias específicas adoptadas por su ministerio para mitigar estos impactos? detalle las medidas implementadas para proteger a la economía nacional de las fluctuaciones externas.

14. Considerando que la mayoría de las economías globales, incluyendo potencias como China y Estados Unidos, así como muchas economías de América Latina y el Caribe, están experimentando tasas de crecimiento positivas, la situación de recesión en Perú destaca como una excepción notable. Esta disparidad sugiere que los factores externos no son una excusa suficiente para la recesión de la económica peruana. En este contexto, le exijo que demuestre con argumentos convincentes y datos concretos que el pobre desempeño económico del país no es el resultado de una gestión ineficaz o de políticas mal orientadas por parte de su ministerio. ¿Cómo justifica las decisiones y estrategias económicas adoptadas bajo su liderazgo, y cómo explica que, a diferencia de otras economías similares, Perú no haya podido crecer económicamente?

15 .Respecto a la propuesta de reforma de pensiones presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas, muestre y brinde a los congresistas el estudio actuarial y econométrico realizado por instituciones serias y reconocidas que respaldan esta propuesta.

16. Dado que la inversión privada ha caído un 6.2% en el tercer trimestre de 2023, acumulando cinco trimestres consecutivos de descenso, demuestra mediante resultados la efectividad de las políticas implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para fomentar la inversión privada.

17. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática existe un declive económico que se agudizó desde el inicio de su gestión como ministro de Economía y Finanzas, ¿Por qué su gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas, lejos de aminorar la crisis y reactivar la economía ha llevado al país a su peor crisis económica en los últimos 25 años?

18. ¿Demuestre qué medidas ha implementado para mejorar la eficiencia en la recaudación y mantener una presión fiscal adecuada?, mencione los resultados logrados.

19. Dado que el Consejo Fiscal ha advertido sobre el riesgo de incumplimiento de la regla fiscal debido a proyecciones económicas excesivamente optimistas, ¿cómo justifica su ministerio estas proyecciones y qué medidas está tomando para asegurar un análisis económico más realista y responsable? ¿No considera que estas proyecciones optimistas pueden ser percibidas como una forma de engaño deliberado a la población, los inversionistas y a este Congreso?

20. Respecto a las críticas sobre el retraso en las devoluciones a los exportadores y los recortes en gastos no prioritarios, ¿cómo explica estas decisiones que, según expertos, distorsionan la realidad fiscal y compromete el financiamiento del año 2024? ¿No cree que estas acciones puedan ser vistas como una irresponsabilidad fiscal que pone en riesgo la estabilidad económica del país?

21 .Frente a las acusaciones de adoptar prácticas de ‘contabilidad creativa’ y de potencialmente incurrir en prácticas inconstitucionales al modificar el presupuesto a través de un decreto de urgencia, ¿cómo defiende la legalidad y la ética de estas acciones? ¿No teme que tales prácticas minen la solvencia fiscal futura del país y dañen irreparablemente la confianza en las instituciones económicas de Perú?

22. En relación con la transferencia anticipada de S/1,000 millones del Banco de la Nación al Tesoro Público mediante el Decreto de Urgencia 039-2023, ¿cómo argumenta la legalidad y la justificación técnica de esta medida? ¿No considera que esto podría interpretarse como una maniobra para falsear el cumplimiento de la regla fiscal, comprometiendo la validez de las proyecciones macroeconómicas y poniendo en duda la integridad de su ministerio?

23. Con respecto al Decreto de Urgencia 039-2023, ¿Cómo justificó el criterio de generalidad y excepcionalidad para la emisión de esta norma?, criterios que son necesarios para determinar la constitucionalidad de la misma.

24 .Respecto a las devoluciones del FONAVI, ¿Porque ha demorado más de un año en tener un reglamento? y ¿por qué existe un cronograma tan poco ambicioso para cumplir con los pagos a todos los fonavistas?

25. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 82% de las empresas que accedieron al programa ‘Reactiva Perú’ enfrentan dificultades para pagar los créditos obtenidos, ¿cómo justifica su ministerio la falta de acción para solucionar este problema crítico?, toda vez que la reprogramación de los créditos propuesta por su ministerio implica un incremento de la tasa de interés del 2% al 17%, lo cual perjudica aún más la salud financiera de las MYPES, que son esenciales para la economía peruana.