La producción de cobre en la minera Las Bambas está paralizada desde hace 24 días. Desde las comunidades de Cotabambas se sostiene que no existe un interés real por parte del Gobierno para solucionar el problema, pues el último martes a la mesa de diálogo no asistieron, tal como esperaban, el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, ni los ministros de los sectores involucrados, y en su lugar acudieron otros funcionarios.

¿Qué es lo que piensan los peruanos respecto a la actividad extractiva y el Gobierno? El 47% considera que el régimen de Pedro Castillo está en contra de la minería. Esta percepción subió cinco puntos si se compara con octubre del año pasado. Así se desprende de la última encuesta de Datum. También se observa que disminuyeron de 41% a 37% quienes creen que el Ejecutivo está a favor de la actividad extractiva.

Se observa que en Lima es donde más creció la idea de que este gobierno no apoya dicha actividad, pues pasó de 48% a 56%, mientras que en el sur también se amplió de 35% a 42%.

Del estudio se desprende que es en el sur y en el norte del país donde está más acentuada la percepción de que Castillo está a favor de la minería, con 47% y 43%, respectivamente.

Segmentos

Si se observa la encuesta a nivel socioeconómico es en el segmento A/B donde creció de 47% a 63% el concepto de que el Gobierno del lápiz tiene una visión negativa frente a la minería. En el segmento E también subió de 34% a 44%.

Temor a secuestro

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, informó a Gestión que el miércoles envió al presidente Pedro Castillo una carta solicitándole nuevamente que el Ejecutivo restablezca el diálogo con las comunidades y resolver el conflicto de Las Bambas.

Además reiteró su pedido para que asista el jefe del Gabinete, tras recordar que existe un alto impacto económico negativo ante la suspensión de las operaciones de la minera. “Se han dejado de percibir S/ 72 millones para la ejecución de obras públicas y se ha originado desempleo”, anotó.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros ayer manifestó que no acudirá, pues teme que lo secuestren. “He querido escuchar las necesidades de la comunidad, pero se niegan, quieren que yo vaya allí donde ellos están levantados para que me puedan secuestrar. No pues, por más que consideren que no soy inteligente, un poquito de inteligencia debo tener. Jamás dije que iba a asistir a la última reunión”.

Vraem. Distintos sectores han manifestado su preocupación ante el anuncio del Gobierno de retirar las bases contrasubversivas del Ejército presentes en la zona del Vraem, que además efectúan la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo a la última encuesta de Datum, el 80% de peruanos está en contra de dicha medida. Se oponen a ella el 85% en el oriente del país, así como el 84% en Lima. Similar reticencia se observa en el 86% del segmento a y b, así como en el 83% del segmento C. El 77% de mujeres se ponen a la medida, así como el 82% de hombres.

Minería enfrenta 87 controversias

Los conflictos socioambientales encabezan el listado de las controversias. En el mes de abril se registraron 132, entre activos y latentes, según se desprende del último reporte de la Defensoría del Pueblo.

Se detalla que 103 se encuentran activos, mientras que 29 tienen la condición de latentes, es decir que habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable.

En el estudio también se indica que 87 casos están relacionados con la actividad minera; de ellos 65 están activos.

Les siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 26 casos. Los de residuos y saneamiento suman 8. Mientras que los de Energía son 2, así como los agroindustriales, mientras que hay uno forestal.

Se aprecia que en el sur del país existen 44 conflictos socioambientales. Cusco es la región con el mayor número (13), le siguen Puno (8), Apurímac (7), Ayacucho ( 6), Moquegua (6) y Arequipa (2).