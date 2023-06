El Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y ex ministros por los fallecidos producto de las manifestaciones a inicios de este año.

La acusación que recaía contra la jefa de Estado, también incluía al ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al ex titular de la cartera de Defensa, Alberto Otárola, y al ex ministro del Interior, César Cervantes.

Esta denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sanchez; la misma acusación que fue declarada improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el último 5 de mayo.

Al respecto, la congresista Sigrid Bazán, solicitó a la Mesa Directiva del Congreso un voto de reconsideración, pero fue desestimado.

