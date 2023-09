La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República sesionó este martes 5 de stiembre para revisar cuál es el estado de los proyectos pendientes a nivel nacional, las medidas contra la corrupción y por qué no se ha ejecutado el presupuesto otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante la sesión, varios congresistas cuestionaron a la Contraloría con la investigación sobre las actividades de los Gobiernos regionales, con respecto a la poca inversión en obras y los proyectos que se encuentran paralizados.

¿Por qué no se ha ejecutado el presupuesto para obras?

Nelson Shack, contralor general de la República, aclaró durante su participación que hay varios problemas en el gasto público, por los que cada Gobierno regional tiene problemas para realizar las obras que necesita la población.

Indicó que no se puede gastar el presupuesto disponible porque “hay problemas en las normas. No tenemos capacidad de ejecución. No tenemos un servicio civil meritocrático, es decir, la gente no está remunerada y capacitada”.

Asimismo, la Contraloría ha investigado el legajo del personal de los gobiernos regionales y se ha encontrado que, aproximadamente, “la cuarta parte del personal no cumple con las funciones que solicita la entidad. En el extremo del caso, los van a tener que sacar de sus puestos”. Con excepción de que su documentación esté desactualizada.

Por otro lado, el contralor también señaló que “de todo lo que se ejecuta, no todo se ejecuta bien. Hay una parte que se lo roban”.

Debido a estas irregularidades, Nelson Shack aseguró que hay 183 funcionarios sancionados vigentes, desde el 2021. Sin embargo, en lo que va del 2023, hay más de 4,400 responsabilidades que le corresponden a 2,800 funcionarios públicos. De estos, solo 456 personas recibirían una sanción por parte de la Contraloría, el resto le corresponde a los sistemas de sanción internas de las organizaciones.

¿Qué pasa con las obras paralizadas?

El contralor también se refirió a este tema, indicando que no es responsabilidad de la Contraloría que estos proyectos continúen. Nelson Shack indica el motivo de la paralización de obras.

“Se paralizan porque los expedientes técnicos están mal hechos. Hasta que eso no se resuelva, con o sin control concurrente, se va a paralizar la obra”.

Llegarán más vacunas monovalentes contra la COVID-19

Algunos congresistas cuestionaron el contralor sobre la oculta información con respecto a la compra de vacunas contra la COVID-19. Ante ello, Nelson Shack aclaró que esto se debe al tipo de contrato que firmó el Estado en aquel entonces; sin embargo, expresó su preocupación ante la llegada de vacunas desfasadas.

“Tuvimos una reunión con el ministro de salud porque el problema está en que se han comprado un montón de vacunas, e incluso se ha pagado por adelantado, pero son vacunas de ese entonces (monovalentes) porque así se ha firmado. Estamos pensando qué hacer con esas vacunas porque, si llegan, se tendrá que almacenar, ya que la población no va a querer que se les aplique”.

