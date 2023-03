La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó solicitar al Pleno ampliar el plazo de investigación por 30 días hábiles por el proceso que se le sigue al ex presidente Pedro Castillo por estar involucrado en los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía y Chadín.

El congresista Héctor Ventura Ángel , presidente de la comisión, sustentó el pedido tras argumentar que las frecuentes reprogramaciones por testigos e involucrados han retrasado los procesos de investigación dicho grupo de trabajo.

Las informaciones señalan que los financiados por el Ministerio de Vivienda, al amparo del Decreto de Urgencia N° 102-2022, y otros que resulten involucrados; serán investigados en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el ex jefe de Estado, José Pedro Castillo Terrones.

“Tenemos aún pendiente recabar los testimonios de por lo menos 11 personas entre testigos o investigados, por eso es necesario ampliar el plazo por 30 días hábiles más”, manifestó Ventura Ángel.

En tanto, agregó que hasta la fecha, la comisión que preside ha realizado 14 sesiones entre ordinarias y extraordinarias; así como la recopilación de 33 testimoniales incluido a ocho investigados.

En ese sentido aún está pendiente tomar declaraciones de 11 personas, entre ellos: el ex presidente de la República, Pedro Castillo Terrones ; Víctor Raúl Culqui Puerta , ex alcalde de Chachapoyas; y César Castillo Cabrera , ex alcalde de Chadin.

La lista también incluye a los empresarios Abel Cabrera Fernández, José Cabrera Fernández, Anggi Espino Lucana, Anani Hernán Aguilar Loconi, y los hermanos Walter Paredes Navarro, David Alfonso Paredes Navarro y Yenifer Paredes Navarro.

“El plazo adicional solicitado ayudará a determinar la responsabilidad política y jurídica de los investigados, permitiendo una vez más concluir con las investigaciones”, dijo.

