La comisión de Fiscalización del Congreso citó nuevamente al capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, a fin de que amplíe su declaración y entregue más detalles sobre los chats y audios de las conversaciones que tuvo con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En la citación, difundida en las redes sociales, se pide al abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, que acuda junto a su cliente a una sesión a realizarse este miércoles, a partir de las 9:00 a.m.

“Ampliar sus declaraciones respecto a los audios con el ministro del Interior, que fueran difundidos en diferentes medios de comunicación”, se lee en la citación.

El pasado viernes, Izquierdo y Mejía se presentaron ante la comisión de Fiscalización para declarar sobre el contenido de las conversaciones que tuvo con Santiváñez, entre ellas, la supuesta orden que este habría recibido de la presidenta Dina Boluarte para cerrar la Diviac.

El titular del Interior también se presentó ante el grupo de trabajo que preside Juan Burgos y presentó una pericia de parte a los audios difundidos por Izquierdo.

Sin embargo, esto fue desestimado por la comisión debido a que la pericia habría sido realizado a un video de YouTube y no a los archivos originales.

“Vamos a esperar el peritaje del Ministerio Público porque el presentado por el ministro del Interior es un peritaje de parte, como él mismo ha dicho. Él ha remunerado al perito de parte y es un peritaje que está basado en el video de YouTube del programa que sacó ese video. Un poco que eso a nosotros no nos ayuda”, manifestó Burgos a RPP.

¿Qué dijo Izquierdo ante la comisión de Fiscalización?

Durante su intervención, Izquierdo aseguró que puede “corroborar y decir contundentemente” que los audios difundidos por diversos medios de comunicación “son originales” e insistió en que se reunió con Santiváñez en un chifa ubicado en San Borja, el pasado 21 de mayo.

Según dijo, a lo largo de estos años el ministro siempre le indicaba su respaldo a la labor de la Diviac y que se hacía “un trabajo firme contra la corrupción”; sin embargo, señaló que esta postura cambió una vez que este asumió el Mininter, ya que empezó a despotricar contra dicho organismo policial y el desactivado equipo especial de policías que prestan apoyo al EFICCOP.

“Yo qué me iba a imaginar que en esa reunión me iba a decir tanta información de connotación nacional”, señaló tras precisar que decidió grabar al ministro tras su repentino cambio de postura frente a la Diviac.

Izquierdo ratificó que Santiváñez le comentó que en el ‘cofre’, en referencia al vehículo presidencial, se estaba movilizando el prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, para evitar ser detectado y capturado por la PNP.

“De su propia iniciativa, él (Juan José Santiváñez) me da esa información. Me dijo: te acuerdas que se había visto el ‘cofre’ en la playa (...) Vladimir Cerrón se estaba movilizando en ese ‘cofre’, pero cuando ya lo encuentran ahí ya lo habían dejado en Pisco. Esa es la información que me da”, sostuvo.

El capitán PNP añadió que, según le dijo el ministro, el también exgobernador de Junín estaba siendo cuestionado por inteligencia cubana.

“Él me dice, ahí nomás, de que el señor Vladimir Cerrón estaba (siendo) custodiado, chalequeado, por ocho militares cubanos”, apuntó.

Finalmente, el efectivo policial contó que Santiváñez estuvo al tanto de una fuga de información relacionada a Cerrón, tras una reunión realizada con cuatro altos funcionarios de Palacio de Gobierno.

