La Comisión de Ética Parlamentaria decidió -por mayoría- abrir una indagación preliminar contra el congresista Daniel Olivares (Partido Morado) tras revelar en una conversación con el candidato presidencial de su agrupación, Julio Guzmán, que es consumidor de marihuana desde hace 20 años. La votación contó con cuatro posiciones a favor, dos en contra y una abstención.

A través de las redes sociales, Olivares cuestionó esta decisión y aseguró que continuará cumpliendo con su labor parlamentaria a favor de la población.

“La Comisión de Ética con los votos de Fuerza Popular, Acción Popular, UPP y Frepap acaba de decidir investigarme por mencionar que consumo cannabis. Con los mismos votos aprobaron hoy investigar a Alberto de Belaunde. ¿Venganza, intimidación? Nosotros seguimos chambeando en cosas que sí son útiles para ustedes”, escribió en Twitter.

La Com de Ética con los votos de FP, AP, UPP y Frepap acaba de decidir investigarme por mencionar que consumo cannabis. Con los mismos votos aprobaron hoy investigar a @albertobelaunde. ¿Venganza, intimidación? Nosotros seguimos chambeando en cosas que sí son útiles para ustedes. — Daniel Olivares (@danielfolivares) February 2, 2021





Durante el debate, la congresista Zenaida Solís (Partido Morado) lamentó que Daniel Olivares haya declarado que consume marihuana, ya que -indicó- esto corresponde a su vida privada.

“Lamento las expresiones de mi colega de bancada. Aún cuando no es un delito fumar marihuana yo considero que no estuvo bien, así se lo he hecho saber personalmente [...] Hay cosas de la vida privada como esta que, desde mi punto de vista, no era lo mejor hacer público”, refirió en la sesión virtual.

Por su parte, la congresista Rocío Silva Santisteban solicitó que el tema sea visto en la próxima sesión; sin embargo, su pedido fue rechazado.