La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congres o, declaró improcedente una denuncia constitucional interpuesta contra la presidenta Dina Boluarte por aspectos vinculados a su labor en el Reniec y al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Esta había sido formulada por la ciudadana Mónica Yaya y asumida por el congresista Juan Burgos (PP), por infracción a los artículos 2, 40 y 126 de la Constitución, así como por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

El informe elaborado al respecto recomendó declarar improcedente la denuncia constitucional. Esta posición fue respaldada con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.

La denuncia no cumplía con el criterio de que los hechos señalados representen delitos de función e infracción constitucional. Se indica sobre esto último que en ellos no se ha vulnerado al principio constitucional de igualdad ni el de no discriminación.

¿De qué trata la denuncia que la vincula al Midis?

La denuncia señala que Boluarte cuando asumió el cargo de vicepresidenta y de titular del Midis, no había renunciado a su cargo como jefa encargada de la oficina registral del Reniec en el distrito limeño de Surco.

El informe de la Subcomisión indicó al respecto que el 27 de julio de 2021, un día antes de jurar en el cargo de vicepresidenta, Boluarte solicitó licencia laboral sin goce de haber en Reniec.

Asimismo, la denuncia indicaba que la mandataria omitió en su declaración jurada mencionar a sus parientes permitiendo así que su cuñado René Zegarra contrate con el Estado, situación que su denunciante consideró como presunto delito de negociación incompatible.

En cuanto al delito de tráfico de influencias, la denuncia señalaba que Boluarte incurrió en él porque ejerció influencia en el gobierno regional de Cusco para que este contrate directamente a una empresa de propiedad de sus sobrinos.

Respecto a estos dos últimos cargos, el informe de la Subcomisión indica que no hay indicios que indiquen que la hoy mandataria tuvo interés e influencia en las contrataciones mencionadas.

LEA TAMBIÉN: Fiscal de la Nación aclara que investigación contra Boluarte por muertes en protestas continúa

Nueva denuncia

Por otro lado, al inicio de la sesión, la congresista Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dio cuenta de la presentación de una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación en contra de la presidenta Dina Boluarte.

En esta se imputa a la mandataria el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los relojes Rolex y las joyas de alto valor, al que también está vinculado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.